Cambé renova parceria com a Fomento Paraná

O prefeito de Cambé, José do Carmo Garcia, e o assessor de Mercado da Fomento Paraná, Luiz Renato Hauly, assinaram no último doa 01/06 o termo de cooperação técnica com a Fomento Paraná para adesão ao programa "Banco do Empreendedor".

O objeto do convênio, que renova a parceria entre as duas instituições, é a manutenção de um agente de crédito credenciado para operacionalizar financiamentos de microcrédito da Fomento Paraná no município.

O crédito, em valores de até R$ 10 mil para empreendedores pessoa física e até R$ 20 mil para pessoa jurídica, é destinado a todos os segmentos da atividade econômica, no intuito de apoiar e fortalecer os pequenos negócios, que são grandes responsáveis pela geração de emprego e renda no país.

Com a renovação deste convênio, a prefeitura também se dispõe a formalizar novas parcerias, inclusive com a Associação Comercial e Empresarial de Cambé, visando ampliar a oferta de crédito aos empreendedores cambeenses.

Mais de uma centena de pequenos empreendimentos localizados no município de Cambé já foram beneficiados com acesso ao microcrédito da Fomento Paraná, com a liberação de quase um milhão de reais, desde 2011.

Microcrédito

A rede de agentes de crédito ajudou a Fomento Paraná a contratar R$ 258 milhões em financiamentos de microcrédito pelo programa Banco do Empreendedor nos últimos sete anos e meio. Os recursos beneficiaram em torno de 25,5 mil pequenos negócios da indústria, do comércio e de serviços em todas as regiões do estado.

Para facilitar o acesso a esses financiamento de microcrédito a Fomento Paraná mantém uma rede de agentes de crédito em parceria com prefeituras, associações comerciais, secretarias de Estado e outras entidades. Atualmente estão cadastrados 266 agentes, que atuam em 226 pontos de atendimento localizados em 199 municípios.

Estiveram presentes: Audecir Alexandrino, Secretaria de Governo; Lourdes Maçolla, Secretária Desenvolvimento Econômico; José Aparecido Rolim - Secretário de Trabalho; Gabriel Cândido - Secretário de Fazenda; Pedro Mazzei - presidente da ACIC; Sirlene Tereza de Oliveira- Assistente Administrativo, ex agente de crédito.

