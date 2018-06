Tamarana: Lolo Anton vence mais uma e segue invicto no Paranaense de Enduro FIM 2018

Segunda etapa do campeonato reuniu cerca de 100 pilotos no domingo, dia 3 de junho, em Tamarana

O Campeonato Paranaense de Enduro FIM 2018 reuniu cerca de 100 pilotos em sua segunda etapa, realizada no domingo, dia 3 de junho, no município de Tamarana - Pr. E o destaque foi mais uma vez Lolo Anton, que venceu a categoria E1, seguindo invicto na temporada.

Lolo elogiou o evento. “Foi uma prova divertida, com especiais bem preparadas, trilhas abertas e muita lama. Busquei dar o meu melhor e fiquei feliz com o desempenho, por conseguir levar minha equipe, a Pro Tork, ao lugar mais alto do pódio”, disse o atual campeão.

Um circuito foi especialmente montado no Sítio Jacob, com um Cross Teste e quatro Enduro Teste. Os competidores deram quatro voltas, cada uma com aproximadamente 20 quilômetros. A grande novidade foi um trecho junto a pista de motocross, no qual o público conferiu a ação de perto.

Além de Lolo, conquistaram o primeiro lugar os atletas: Pericles Lopes Dutra – Enduro 2; Fernando Mauri Spindler – Enduro 35; José Ricardo Castro – Enduro 45 e Osvaldo Junior Garcia Gallo – Enduro 4.

De volta as suas cidades, eles não terão muito tempo para se prepararem para a próxima rodada. A terceira etapa do Campeonato Paranaense de Enduro FIM 2018 está programada para acontecer no dia 17 de junho, em São João do Triunfo.

Confira os resultados da etapa:

E1



1) Lolo Anton

2) Paulo Geremias Irmani Jr.

3) Maycon Bruno Lara Rodella

4) Raul Cesar Men

5) Elton Alexandre Lorusso



E2



1) Pericles Lopes Dutra

2) Ederson Szczerepa

3) Felipe Rossetto

4) Anderson Sartori

5) Alexandre Luiz Greco Portilio



Enduro 35



1) Fernando Mauri Spindler

2) Fernando Francisco Fortuna

3) Claudio Luiz Garcia Gallo

4) Marcelo de Souza Barroso

5) Elias Campideli Folly



Enduro 45



1) José Ricardo Castro

2) Gilberto Antonio Abramoski

3) José Carlos Beluco

4) Leandro Lauri Spindler

5) Cícero Kuntz



E4



1) Osvaldo Junior Garcia Gallo

2) Vinicius Delmaschi Ramos

3) Adriano Colli Dias

4) Rodrigo Furchini

5) Júnior Nicolau



A segunda etapa Campeonato Paranaense de Enduro FIM 2018 foi organizada pelo Trail Clube de Londrina e equipe de Hugo Queiroz “Tamarana”, com supervisão da Federação Paranaense de Motociclismo.

Daniela Burgonovo/Asimp