Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 05/06/2018

Primeira Leitura (2Pd 3,12-15a.17-18)

Leitura da Segunda Carta de São Pedro.

Caríssimos, 12esperais com anseio a vinda do Dia de Deus, quando os céus em chama se vão derreter, e os elementos, consumidos pelo fogo, se fundirão? 13O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. 14Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre sem mancha e em paz. 15aConsiderai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. 17Vós, portanto, bem-amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. 18Antes procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, desde agora, até o dia da eternidade.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 89)

— Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós!

— Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós!

— Já bem antes que as montanhas fossem feitas ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus.

— Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: “Voltai ao pó, filhos de Adão!” Pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou.

— Pode durar setenta anos nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a oitenta; a maior parte é ilusão e sofrimento: passam depressa e também nós assim passamos.

— Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo o dia! Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória!

Evangelho (Mc 12,13-17)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 13as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes, para apanharem Jesus em alguma palavra. 14Quando chegaram, disseram a Jesus: “Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas, com verdade, o caminho de Deus. Dize-nos: É lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não?”

15Jesus percebeu a hipocrisia deles, e respondeu: “Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja”. 16Eles levaram a moeda, e Jesus perguntou: “De quem é a figura e inscrição que estão nessa moeda?” Eles responderam: “De César”.

17Então Jesus disse: “Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”. E eles ficaram admirados com Jesus.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

A hipocrisia religiosa corresponde ao mal do mundo

O coração de Deus alcança qualquer situação humana, mas a hipocrisia religiosa é um perigo

“Jesus percebeu a hipocrisia deles, e respondeu: ‘Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja’” (Marcos 12,15).

Hoje, Jesus está entrando nos corações hipócritas. O Evangelho nos mostra Jesus entrando, sobretudo, na hipocrisia religiosa reinante no meio em que Ele vivia. A hipocrisia religiosa faz parte de todas as religiões em todos os tempos e épocas, é aquilo que chamamos de “religião na casca”. A casca parece bonita, divina e maravilhosa, ela é aquilo que todo mundo vê, mas o que está dentro da casca é só Deus que conhece com profundidade. Por causa disso, alguns preferem pintar a casca, deixá-la bonita, querem deixar a face resplandecer bela, mas não cuidam do essencial.

Precisamos vigiar, constantemente, a nossa alma, o nosso coração e as nossas atitudes para que a hipocrisia religiosa não tome conta de nós. Foram os fariseus e os herodianos que se aproximaram de Jesus para pegá-Lo em alguma palavra. Eles não se aproximaram para pegar a Palavra de Jesus nem para abraçar a mensagem d’Ele, mas para O colocar em contradição.

Muitas pessoas dentro da Igreja e dos movimentos religiosos, estão lá só para provocar e questionar. Não quer dizer que questionar seja um problema, mas errado é quem só questiona, mas não se questiona, não se deixa converter e corre um profundo risco de viver a dureza da hipocrisia religiosa.

A coisa mais difícil de se converter é o hipócrita, os outros pecados: quem rouba, quem mata pode se converter de verdade. O coração de Deus alcança qualquer situação humana, mas a hipocrisia religiosa é um perigo, porque a pessoa se sente religiosa, conhecedora de Deus, das coisas d’Ele, sabe tudo d’Ele, ocupa e prega em nome do Senhor, mas Ele não atinge a profundidade coração dela, porque ela escolheu viver na superfície cômoda de não ser atingida, tocada, questionada nem se deixar converter. Preferiu viver na atitude cômoda, “É assim que eu sou. É assim que Deus me quer”, na atitude cômoda de dizer “Eu prego. Conheço Deus há tanto tempo”. Que dureza, pois neste tempo todo não permitiu Deus converter o coração dela.

Precisamos de conversão todos os dias da nossa vida, porque um hipócrita religioso é, na verdade, o mais duro dos corações. A hipocrisia religiosa corresponde ao mal do mundo em que vivemos, é o que chamamos de corrupção religiosa, como opção moral, como opção da fé. Que Deus nos livre dela para que o nosso coração seja verdadeiramente convertido.

Deus abençoe você!

