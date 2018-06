Concurso “O Japão que Inspira” premia escolas municipais na Expo Japão 2018

Serão premiadas as 10 melhores produções de texto sobre a cultura e tradições japonesas feitas por alunos de 4º e 5º ano

Será realizada na próxima sexta-feira (8), durante a Expo Japão 2018, em Londrina, a premiação do concurso cultural “O Japão que Inspira”, que envolve a participação de alunos de 4º e 5º ano da Rede Municipal de Ensino. A entrega dos prêmios aos 10 vencedores irá ocorrer a partir das 17 horas, na Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL). Por meio da iniciativa, os estudantes desenvolveram produções de texto abordando aspectos da tradição, história e cultura do país asiático, aproveitando a celebração dos 110 Anos de Imigração Japonesa no Brasil – IMIN 110.

A realização do concurso é uma parceria entre a Acel, comissão organizadora da Expo Japão e Secretaria Municipal de Educação. Os 10 trabalhos que serão reconhecidos com a premiação foram selecionados entre 20 projetos finalistas, após análise da organização. “Os alunos ganhadores terão entrada livre no evento e o momento da celebração ainda terá a presença de professores, pais e integrantes da Educação no Município. O concurso é uma maneira de incentivar os estudantes da rede municipal a aprenderem mais sobre países diferentes, enriquecendo seu conhecimento cultural”, ressaltou a responsável pelos Projetos Pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação, Carla Cordeiro.

Para preparar os estudantes antes da produção dos textos, cerca de 140 professores de Ensino Fundamental, do setor de Bibliotecas, participaram de uma atividade de formação, que serviu para embasar a abordagem dos conteúdos em sala de aula. A capacitação envolveu educadores de todas as 87 escolas municipais de Londrina. Entre os temas principais, foram tratados a imigração japonesa, práticas esportivas como o beisebol, artes tradicionais e seculares do Japão, como o Origami, histórias em quadrinhos pelos Mangás e animações com os Animês, além da dança Bon Odori e instrumentos musicais, entre outros elementos.

Expo Japão 2018

O evento será realizado, de 7 a 10 de junho, na sede social e campestre da Acel, localizada na Rua Major Achilles Pimpão Ferreira, 2.300. Cerca de 30 mil pessoas são aguardadas no maior evento de promoção e divulgação da tradição, costumes e hábitos da cultura japonesa do Paraná. A programação pode ser acessada no site www.expojapao.com.br .

A Expo Japão conta com patrocínio do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, e apoio da Prefeitura de Londrina, Consulado Geral do Japão em Curitiba, Governo do Paraná, Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná, Londrina Convention Bureau e Emater.

