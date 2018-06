Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós!

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da cidade de Londrina, é a devoção ao amor. Revelada no dia 27 de Dezembro de 1673, surgiu a partir da aparição do próprio Jesus Cristo a Santa Margarida Maria Alacoque, uma freira que pertencia a uma congregação conhecida como Ordem da Visitação. Essas aparições ocorreram durante orações na presença do Santíssimo Sacramento. Nesses momentos, Cristo pedia que ela difundisse essa devoção pelo mundo.

Em Londrina, a devoção chegou nos idos da década de 1930, mais precisamente no ano de 1934, quando o então bispo de Jacarezinho, Dom Fernando, veio dar posse ao primeiro padre do novo município e trouxe consigo uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, consagrando a comunidade nascente e transformando em padroeiro da cidade.

As orações dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus se espalharam pelo mundo. O próprio Evangelho traz a devoção ao amor. As referências são o gesto de São João, discípulo amado, encostando a sua cabeça em Jesus durante a última ceia (João 13, 23) e na cruz, onde o soldado abriu o lado de Jesus com uma lança (João 19, 34). A mensagem de Jesus é clara: misericórdia. E a expressão dela é o coração humano e divino do Verbo Encarnado.

A imagem do Sagrado Coração de Jesus, revelada pelo próprio Jesus a Santa Margarida, traz uma série de símbolos e significados. O primeiro deles é o próprio coração, que salta fora do peito, cercado de espinhos e ardendo em chamas. Simboliza o grande amor de Deus, que levou Cristo a se entregar numa cruz e morrer por cada um de nós. As chamas em volta representam o amor vivo e atual, ardendo de paixão pelo ser humano, ou ainda o fogo do Espírito Santo, que consome cada um com o amor infinito de Cristo. Dessa forma, também aquecer os corações.

Já os espinhos representam a indiferença do ser humano ao grande e infinito amor de Deus, ferindo o coração de Jesus. Mas, o convite de Cristo é sempre para nos (re)aproximarmos de seu amor. Por isso, a mão esquerda aponta para o coração. Claro, as chagas de Jesus aparecem para relembrar o sofrimento na cruz. É um sinal do amor que vai às últimas consequências.

Mas, envolto em manto e túnica, a imagem do Sagrado Coração de Jesus nos lembra que a cor vermelha do manto é o sangue, o sofrimento e a morte de Deus, além do fogo do Espírito Santo que preenche o nosso coração, ou então o branco da túnica representa a pureza, a santidade, a divindade e a bondade de Deus.

À Santa Margarida Maria Alacoque, Cristo enviou 12 promessas para quem nutre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus.

1 – Dar-lhes-ei todas as graças necessárias ao seu estado de vida.

2 – Estabelecerei a paz nas famílias.

3 – Abençoarei os lares onde for exposta e honrada a imagem do meu Sagrado Coração.

4 – Hei de consolá-los em todas as dificuldades.

5 – Serei o seu refugio durante a vida, e em especial durante a morte.

6 – Derramarei bênçãos abundantes sobre seus empreendimentos.

7 – Os pecadores encontrarão no meu Sagrado Coração, uma fonte e um oceano sem fim de misericórdia.

8 – As almas tíbias (tímidas e vacilantes na fé) tornar-se-ão fervorosas.

9 – As almas fervorosas ascenderão rapidamente a um estado de grande perfeição.

10 – Darei aos sacerdotes o poder de tocar nos corações mais empedernidos.

11 – Aqueles que propagarem esta devoção terão os seus nomes escritos no meu Sagrado Coração, e dele nunca serão apagados.

12 – Prometo-vos, no excesso da misericórdia do meu Coração, que o meu Amor Todo Poderoso, concederá, a todos aqueles que comungarem na primeira sexta-feira de nove meses seguidos, a graça da penitência final; não morrerão no meu desagrado, nem sem receberem os Sacramentos. O meu divino Coração será o seu refúgio de salvação nesse derradeiro momento.

