Rota das Catedrais encerra inscrições na próxima segunda-feira (11)

Ciclistas vão percorrer 120 quilômetros desde Londrina até Maringá; inscrições estão sendo realizadas pelo site https://www.eventbrite.com.br

Os ciclistas de Londrina e região, que gostam de participar de aventuras com suas bikes, ainda podem se inscrever no desafio da 2ª edição da “Rota das Catedrais”, que acontecerá no sábado, dia 16 de junho. A previsão de encerramento das inscrições é dia 11 de junho, mas se as 440 vagas forem preenchidas antes deste prazo, elas serão encerradas antes. Os interessados podem se inscrever pelo https://www.eventbrite.com.br.

Para participar é preciso ser maior de 18 anos e estar em condições físicas para pedalar durante os 120 quilômetros que marcam o percurso de Londrina até Maringá. Podem se inscrever ciclistas amadores ou profissionais. O ponto de partida será em frente à Catedral Metropolitana de Londrina, situada à Travessa Padre Eugênio Herter, 33, no Centro. A saída está marcada para as 7 horas. A previsão de término do evento é às 17h30, na Catedral Metropolitana de Maringá.

O percurso englobará belas paisagens, lugarejos e igrejas antigas da colônia pioneira do Paraná, além de muitas subidas e descidas que fazem desse trajeto um atrativo para ciclistas de diferentes cidades e regiões. Ao todo, haverá cinco pontos de apoio para hidratação, além do posto final, e atendimento médico e de enfermagem durante o trajeto. O uso de equipamentos de segurança, como capacetes ajustados e afivelados à cabeça, é obrigatório.

Este desafio atrai atletas do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Santa Catarina e do Paraná e está se firmando como um dos grandes eventos ciclísticos do país, colocando Londrina no cenário nacional, segundo o diretor de Turismo do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Fabian Trelha.

A Prefeitura de Londrina auxiliará os organizadores do evento com os trabalhos da Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal de Londrina, com os funcionários da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) que farão a segurança do trânsito e servidores da Codel que ajudarão na escolta dos participantes.

No ano passado, 350 ciclistas de 25 cidades paranaenses participaram do evento, que contou com o apoio e escolta de funcionários do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP) e da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema). Eles também auxiliaram aqueles que tiveram dificuldades em concluir o trajeto e concederam água e frutas para os participantes durante o percurso.

Ana Paula Hedler/Asimp