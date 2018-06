Escolas municipais participam de conscientização à doação de sangue

Ação faz parte da 4ª Quinzena Municipal de Conscientização à Doação de Sangue e Junho Vermelho

As unidades escolares municipais estão participando da 4ª Quinzena Municipal de Conscientização à Doação de Sangue e Junho Vermelho, cujo objetivo é conscientizar a população, inclusive as crianças, sobre a importância de se doar sangue. Nesta quarta-feira (6), às 9 horas, haverá uma exposição sobre este tema na Escola Municipal Reverendo Odilon Gonçalves Nocetti, com a presença da secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes. Será na Rua Adulcino José Jordão, 589, no Jardim do Sol.

Segundo Sônia Maria Sartori, do Apoio Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, estarão expostos cerca de 50 trabalhos produzidos no ano passado, por meio do Projeto Doador do Futuro, pelos estudantes de 85 escolas municipais da área urbana e rural de Londrina e 11 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). A ação está envolvendo cerca de 40 mil crianças.

“Os cartazes incentivam a comunidade a doar sangue e nosso objetivo, ao trabalhar o tema com os alunos, é incentivar os alunos a se tornarem doadores de sangue no futuro, conscientizando-os da importância deste ato. Também que eles repassem a informação aos pais e comunidade”, explicou. De acordo com Sônia, os alunos também trabalharão o tema durante este ano.

Sobre a campanha

Instituídos por meio das leis municipais nº 12.587/2017 e nº 12.037/2014, o Junho Vermelho e a 4ª Quinzena Municipal de Conscientização à Doação de Sangue se caracterizam pela realização de uma grande mobilização anual na cidade, com diferentes atividades, para incentivo à doação permanente de sangue.

Em Londrina, a campanha é realizada em parceria com a Prefeitura de Londrina, Câmara de Vereadores e governo estadual, por meio do Hemocentro Regional de Londrina (HU). A Lei que criou o Junho Vermelho é de autoria do vereador Junior Santos Rosa, e a Lei que instituiu a Quinzena de Conscientização à Doação de Sangue é de autoria do vereador Tio Douglas.

Programação completa:

4 de junho, segunda-feira 19h30 - Lançamento oficial da exposição itinerante “Gotas de Vida”. O evento vai retratar histórias de doadores de sangue e pacientes receptores por meio de fotos, vídeos e depoimentos em comemoração ao Junho Vermelho e 4ª Quinzena Municipal de Doação de Sangue.

Local: Aurora Shopping Avenida Ayrton Senna da Silva, 400, Gleba Palhano.

6 de junho, quarta-feira, 9 horas - Lançamento na Rede Municipal de Ensino das comemorações oficiais do Junho Vermelho e 4ª Quinzena Municipal de Conscientização à Doação de Sangue, instituídos por leis municipais.

Atividade pedagógica: exposição de trabalhos realizados por alunos da Educação Infantil com o tema “Doação de Sangue”.

Local: Escola Municipal Odilon Gonçalves Nocetti Rua Marte, 46, Jardim do Sol.

10 de junho, domingo, 19h30 - “Culto Vermelho” alusivo ao Junho Vermelho e 4ª Quinzena Municipal de Conscientização à Doação de Sangue, instituídos por leis municipais.

Local: Igreja Missionária Jardim Veneza Rua Robert Koch, 1.870, Vila Operária.

12 de junho, terça-feira, 17 horas - Encerramento da 4ª Quinzena Municipal de Conscientização à Doação de Sangue com entrega de certificados de Reconhecimento Público a doadores de sangue.

Local: Câmara Municipal de Londrina - Rua Governador Parigot de Souza, 145.

23 de junho, domingo, 15 horas - Ciclo SESC/Junho Vermelho Passeio Ciclístico “Doe Sangue! Salve Vidas!” em comemoração ao Junho Vermelho e 4ª Quinzena Municipal de Conscientização à Doação de Sangue.

Concentração - Loja Decathlon Avenida Madre Leônia Milito, 2121.

Dayane Albuquerque/NC/PML