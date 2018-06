Prefeitura promove campanha de formalização para os cabeleireiros

Secretaria do Trabalho, Codel e sindicatos patronal e laboral da categoria se reuniram para definir as ações da campanha; primeiro passo será uma capacitação no dia 9 de julho

Representantes da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, meios de Hospedagem e Gastronomia, Turismo e Hospitalidade de Londrina e Região (Sindehoteis) e Sindicato dos Salões Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares (Sincap), que representam os proprietários e prestadores de serviços de salão de cabeleireiros, se reuniram na SMTER para elaborar uma campanha para os profissionais do setor. O objetivo é capacitar os cabeleireiros para que os salões formalizem suas atividades como Microempreendedores Individuais (MEIs) e, a partir disso, efetuem a contratação do funcionário, resguardando os direitos do trabalhador e garantindo a segurança dos empregadores.

O primeiro passo da campanha de formalização será uma capacitação para informar aos cabeleireiros como se tornarem MEIS, explicando sobre os serviços disponíveis para quem tem essa condição e as vantagens de ter uma cidadania empresarial. Todas as dúvidas sobre o processo de formalização serão esclarecidas pelos profissionais da Sala do Empreendedor. A capacitação será no dia 9 de julho, às 9 horas, no auditório da SMTER, na rua Pernambuco, 162. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na própria Secretaria. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3373-5700.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, explicou o porquê da campanha voltada para os cabeleireiros. “Levantamos a informação que dos cerca de 20 mil MEIs registrados em Londrina, mais de 1.600 são ligados a esse setor. Se de todos eles nós conseguirmos que 10% contratem um funcionário com carteira assinada, serão mais 160 empregos criados na cidade. Além disso, queremos que os que ainda não se formalizaram se tornem MEIs, e, posteriormente também contratem. A formalização é muito importante pois ampara tanto o empregador quanto o trabalhador em diversos aspectos. Esperamos atingir um grande número de profissionais com a campanha”, comentou.

O diretor de Ciência e Tecnologia da Codel, Eduardo Ribeiro Netto, ressaltou que o MEI é o primeiro passo para que uma empresa possa se desenvolver. “O Microempreendedor pode vir a se tornar uma microempresa, ou até uma empresa de pequeno porte algum dia. Por meio da Sala do Empreendedor nós damos todo o suporte necessário para que esses MEIs possam ser criados e se desenvolvam. É uma série de vantagens que a formalização traz para o profissional. Tudo isso será explicado na capacitação de 9 de julho, por isso esperamos os empreendedores nesse dia”, convidou.

Também participaram da reunião o presidente do Sincap, Antônio Carlos Pariete, o presidente do Sindhoteis, Luiz Carlos Garcia e funcionários da SMTER.