Acontece nesta quinta abertura dos Jogos Abertos do Paraná em Rolândia

A Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo (SEET) promove a fase regional dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s) “Regional B”, competição que Rolândia será sede. A Prefeitura de Rolândia e a Secretaria Municipal de Esportes são parceiras na organização. O certame vai acontecer dia 7 a 10 de junho a primeira fase e 22 a 24 de junho a segunda fase. A solenidade de abertura será nesta quinta-feira, dia sete, a partir das 19h, no Complexo Esportivo Emílio Gomes. Venha prestigiar e traga e família.

No evento estão confirmadas cerca de mil e duzentas pessoas, entre atletas, treinadores, árbitros, organização, torcedores, visitantes, dentre outros, de 28 cidades da região: Alvorada do Sul, Apucarana, Arapongas, Bom Sucesso, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Califórnia, Cambé, Cambira, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Jandaia do Sul, Jataizinho, Londrina, Lupionópolis, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Sabáudia, Sertanópolis e Tamarana.

A delegação de Rolândia será a segunda maior dos Jogos, com 131 pessoas, atrás de Arapongas com 143. Porecatu ficou na terceira posição com 94 integrantes.

Estarão em disputa as seguintes modalidades:

Futsal - masculino e feminino - No Complexo Emílio Gomes

Futebol - masculino - Estádio Erich Georg

Basquete - Masculino - No Complexo Emílio Gomes

Voleibol - Masculino e feminino - Tancredo Neves e Emílio Gomes

Handebol - Masculino e feminino - Cambé

Bocha - não teve Município inscrito

Bolão - só Arapongas se inscreveu - declarada campeã.

NC/PMR