Saiba como fica o horário do comércio para o feriado municipal e fim de semana

Na sexta-feira (08), feriado municipal do Padroeiro de Londrina Sagrado Coração de Jesus, não haverá expediente no comércio de rua da cidade. No sábado (09), as lojas têm permissão para abrir das 9 às 18 horas. Já no domingo (10), o comércio fica fechado e retoma o atendimento na segunda-feira (11), das 8 às 18 horas.



Shoppings

Durante o feriado as lojas dos shoppings Boulevard, Catuaí, Londrina Norte e Aurora funcionam das 14 às 20 horas. No Shopping Royal Plaza as lojas abrem das 13 às 19 horas. As operações de lazer e alimentação de todos os shoppings funcionam das 11 às 22 horas no feriado.



No sábado (09), lojas e praça de alimentação e lazer dos shoppings Boulevard, Catuaí, Londrina Norte e Aurora funcionam das 10 às 22 horas. No Royal Plaza as lojas funcionam das 9 às 21 horas e as operações de lazer e alimentação das 9 às 22 horas.



Já no domingo (10), as lojas dos shoppings Boulevard, Catuaí, Londrina Norte e Aurora funcionam das 14 às 20 horas. No Royal Plaza elas abrem das 13 às 19 horas. As operações de lazer e alimentação de todos os shoppings funcionam das 11 às 22 horas no domingo.