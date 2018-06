Amanda França é sucesso como a nova atriz das pegadinhas do João Kleber

A modelo e atriz Amanda França, 25 anos, é capixaba e já chegou chegando em São Paulo. A morena se mudou pra São Paulo no início desse ano para estudar Tv e teatro na escola de atores, e estreou mês passado como atriz na RedeTv!

Amanda França já é sucesso na tv, se metendo em confusões entre os casais e fazendo o povo dar muita risada!

Com um corpo de dar inveja, Amanda França desfilou apenas com o corpo pintado, exibindo seu bumbum natural de 99cm no Anhembi, no carnaval desse ano, exibindo esse corpão como destaque de carro, após ter sido eleita a Musa da escola Tucuruvi.

Nossa musa também revelou que aumentou recente o tamanho de suas próteses de silicone para 500ml . E promete estar trabalhando para melhorar cada dia mais.

Amanda está com alguns projetos ainda para 2018, como fotos, campanhas e talvez alguns ensaios “picantes” para o delírios dos fãs. Amanda França é assessorada pela Assessoria Dionatan Hobs, que está empresariando e cuidando da carreira da musa.

(Lau Moreno Produções Artísticas e Dionatan Hobs e assessoria)

