Funcart está com inscrições abertas para turma de iniciação teatral

As vagas são para o intensivo do mês de julho, voltado ao público acima de 15 anos

A Escola Municipal de Teatro de Londrina (Funcart) está com inscrições abertas para o módulo intensivo do mês de julho. As aulas serão de 2 a 31 de julho, com turmas para o período vespertino e noturno. Interessados devem realizar a matrícula pessoalmente na secretaria da escola, localizada na Rua Senador Souza Naves, número 2380.

O intensivo é de iniciação teatral, voltado ao público acima de 15 anos com interesse em seguir carreira artística, ou que deseja aumentar a capacidade de concentração. As aulas serão de segunda a sexta-feira, com turmas das 14h às 17h ou das 19h às 22h. Após o término do intensivo, os interessados podem dar continuidade ao processo de formação teatral na escola, matriculando-se em turmas já existentes.

Segundo o coordenador da escola, Silvio Ribeiro, o teatro tem sido procurado cada vez mais por pessoas interessadas em perder a timidez ou aprender a falar em público, e o intensivo de iniciação teatral ajuda os participantes nesse aspecto. Ele também explicou que para realizar a inscrição o interessado deve levar uma cópia do comprovante de residência, documento de identidade e duas fotos tamanho 3X4. O valor da contribuição para o intensivo é de R$200,00.

Escola Municipal de Teatro

Possui convênio com a Prefeitura de Londrina e oferece, desde 1995, cursos de interpretação teatral, realiza diversas apresentações, e atua com diferentes grupos. Em mais de duas décadas de trabalho, cerca de 1.200 alunos já passaram pela escola.

N.Com e assessoria da Funcart