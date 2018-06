Candidata a Musa do Brasil, Nátaly Luna quer ir muito além do título de Musa do Palmeiras

Nátaly Luna, 25 anos, quer ir muito além do título de Musa do Palmeiras que conquistou em 2016. A beldade agora está de olho em outro concurso: o Musa do Brasil 2018. Disposta a enfrentar 26 concorrentes, ela mostrou toda a sua exuberância em novo ensaio sensual e garantiu que pega pesado todos os dias na academia para manter o shape.

“Além dos exercícios, sou adepta da dieta para hipertrofia. Quero ganhar volume e definir mais os músculos. E nada de apelar para cirurgias plásticas. Vou na raça mesmo”, diz. “Quero mostrar que para ter o título de mulher mais bonita do país não precisa ser ‘montada’. Isso está por fora. A mulher precisa ser delicada e feminina, mas é claro que nada pode balançar”.

De olho na faixa de campeã do Musa do Brasil, Nátaly já tem outro projeto, o de posar nua. Afinal, as três primeiras colocadas do concurso estarão na capa da revista Sexy de dezembro. O resultado ficará nas mãos de um júri formado por jornalistas, fotógrafos e personalidades.

“Sou bem abusada, então o ensaio vai ser um escândalo. Se eu ganhar, quero fotografar na praia, no melhor clima do verão, que é a minha estação do ano preferida”, promete. “Vou surpreender e deixar os homens babando. Estou na minha melhor forma e madura para encarar uma revista masculina. Agora é o momento, sempre quis ser desejada assim”.

Eduardo Graboski/M2 Mídia

