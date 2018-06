Vitoria histórica de equipe automobilística V9 Racing Team em Londrina completa um mês

Data celebra a conquista da primeira colocação do piloto Luca Milani e marca a contagem para a próxima corrida, que será no dia 5 de agosto em Goiânia

Neste dia 6 de junho, a V9 Racing Team comemora um mês de sua atuação na 3ª Etapa da Stock Light, disputado no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Londrina. A próxima etapa, que será em Goiânia após a disputa da Copa do Mundo, já gera expectativa nos fãs, que acompanham seus pilotos preferidos, assim como nas equipes que continuam suas atividades.

A CEO da Equipe V9 Racing Team, Vanessa Campos, comemorou intensamente a atuação impecável da equipe técnica, assim como a colaboração do clima e apoio da torcida londrinense na competição que teve Londrina como sede. Porém, ressalta que o tempo agora é de trabalho. ‘'Foi um casamento perfeito. Garra e profissionalismo de Luca Milani e Tiago Geronimi, competência e conhecimento por parte de nossos mecânicos. Sem falar do carinho dos familiares, amigos e da torcida pé vermelho, além do dia lindo que coroou nossa atuação incrível na competição.”

Com a conquista da primeira colocação, Luca Milani define como inesquecível sua passagem por Londrina. “O primeiro sentimento que tive foi ansiedade, sabia que estava na casa de minha equipe e queria pontuar, destacar nossa atuação. Mas realmente, foi tudo incrível. Desde o primeiro dia em Londrina o sol se fez presente e não precisamos usar pneus de chuva. Pudemos explorar a pista de forma adequada”, afirmou Milani, que comanda o carro 14.

Animado e focado está também o experiente Tiago Geronimi, que estreou como parte da equipe V9 Racing Team na etapa disputada em Londrina. “São muitas as tarefas que temos em um intervalo como este. São dois meses até a Corrida do Milhão e temos muito trabalho pela frente.”

De acordo com Vanessa, o planejamento de ações e todo o trabalho para a 4ª Etapa da Stock Light, corrida que mais possui destaque no ano, não cessa e está sempre atento às mudanças e exigências das fases do automobilismo. “Cada etapa é um contexto, uma pontuação, um degrau a subir. Por isso, o planejamento tanto técnico, como de ações deve ser seguido à risca, claro, levando em conta as percepções de nossas estrelas: nossos pilotos e nossos carros.”

Colaboração: Emily Müller