Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 06/06/2018

Primeira Leitura (2Tm 1,1-3.6-12)

Início da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo.

1Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo pelo desígnio de Deus referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, 2a Timóteo, meu querido filho: Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor!

3Dou graças a Deus – a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados –, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. 6Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. 7Pois Deus não nos deu um espírito de timidez mas de fortaleza, de amor e sobriedade. 8Não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus.

9Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. 10Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, 11do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. 12Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé. E tenho a certeza de que ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 122)

— Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos.

— Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos.

— Eu levanto meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor.

— Como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos, no Senhor, até de nós ter piedade.

Evangelho (Mc 12,18-27)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 18vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso: 19“Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: Se morrer o irmão de alguém, e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão”.

20Ora, havia sete irmãos: o mais velho casou-se, e morreu sem deixar descendência. 21O segundo casou-se com a viúva, e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. 22E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. 23Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os sete se casaram com ela!”

24Jesus respondeu: “Acaso, vós não estais enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? 25Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. 26Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes, no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: ‘Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó’? 27Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos! Vós estais muito enganados”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

https://www.youtube.com/watch?v=WJ9uasJNJhA

Cultivemos a fé na Ressurreição

A verdade fundamental da nossa fé é que Cristo ressuscitou

“Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu” (Marcos 12,25).

A grande questão do Evangelho de hoje são os saduceus, pois eles afirmaram que não existiu a Ressurreição. Aquilo que os saduceus afirmaram é também a afirmação do século em que vivemos. Há aqueles que negam a Ressurreição e vivem como se ela não fosse um fato.

Existem duas formas de negar a Ressurreição. A primeira é a forma de vida materialista. O materialismo não se resume ao consumo de coisas materiais, mas é como se a vida fosse somente a partir da matéria e da carne, e tudo o que fazemos se projeta para essa vida carnal.

Quando não cultivamos a vida espiritual, quando não cultivamos a fé na Ressurreição e na vida futura, colocamos toda a nossa esperança, tudo aquilo que cremos, tudo aquilo que é a nossa existência somente neste mundo; então, levamos uma vida materialista e, realmente, mantemos em nós as sementes da Ressurreição. É uma dureza e uma frustração viver assim; é, acima de tudo, uma agonia, porque a morte nos aterroriza. Quando morre alguém, entramos no desespero e as luzes se apagam.

A luz da Ressurreição ilumina todas as realidades da existência humana, porque cremos no Ressuscitado. A luz d’Ele, Seu brilho e o fogo de Sua Ressurreição iluminam o que pensamos, sentimos e fazemos. A luz ilumina a nossa esperança.

A segunda forma de negar a Ressurreição é, de fato, a mentalidade reencarnacionista, doutrinas, ceitas que pregam o ato da reencarnação, creem que as pessoas passarão por estágios de purificação e renovação.

Não dá para crer no mesmo espaço com a Ressurreição e a reencarnação. A verdade fundamental da nossa fé é que Cristo ressuscitou, nos diz a Carta de São Paulo aos Coríntios. Porque, se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé; e todos que vêm de Cristo também ressuscitam com Ele. Essa é a nossa verdade, por isso não vivemos com preocupações materialistas a respeito da vida depois da morte.

Temos uma única esperança no nosso coração: aquele que vive em Cristo viverá com Ele para sempre. Como será depois? Os olhos não viram nem a capacidade humana é capaz de compreender, entender e penetrar naquilo que Deus tem preparado para nós.

Se foi Deus quem preparou, só pode ser muito bom! Aguardemos e vivamos na fé d’Aquele que amou, morreu e ressuscitou por nós!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook