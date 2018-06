Miss Paraná Mundo 2018 está com inscrições abertas

Pela primeira vez, Maringá vai sediar a etapa paranaense do Concurso Miss Brasil CNB, que movimentará a cidade entre os dias 26 e 28 próximos.

A coordenação é do empresário Thiago Juliani, conhecido pela ampla experiência em preparação de Misses e produção de concursos de beleza.

As inscrições estão abertas. Deverão participar candidatas de todas as regiões do Estado e a vencedora irá representar o Estado no Miss Brasil Mundo 2018, na primeira quinzena de setembro em local ainda a ser definido.

As candidatas ao Miss Paraná Mundo precisam ter entre 17 e 26 anos, ser solteiras e residir no Estado do Paraná. As inscrições devem ser efetuadas até o próximo dia 13 por meio das mídias sociais do concurso (www.facebook.com/MissMundoBrasilParana/ e @missparanamundo) ou pelo fone (44) 991163383.