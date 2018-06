Lago Norte recebe manhã festiva no 5º Abraço pela Paz

A partir das 8h, a comunidade está convidada a participar das atividades que serão realizadas no lago

Para conscientizar a população em prol da cultura da paz e falar sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente, o Conselho Municipal de Cultura de Paz (COMPAZ), a Organização Não Governamental Londrina Pazeando, a rede de serviços municipais da região norte, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Norte B), e a Associação de Moradores do Milton Gavetti vão realizar o 5º Abraço pela Paz no Lago Norte (Av. Curitiba, no Milton Gavetti), nesta quinta-feira (7), das 8h às 10h.

A partir das 8h, a comunidade está convidada a participar das atividades que serão realizadas no lago. Haverá uma abertura oficial, seguida de apresentações artísticas e culturais com dança e música, distribuição de pipoca e algodão doce à vontade, aula de alongamento e zumba; plantio de árvores com técnicos da Secretaria Municipal de Ambiente (Sema) e dos educadores ambientais da Biblioteca Móvel da Sema, além do abraço pela paz.

A expectativa é que cerca de mil pessoas participam dessa ação. Segundo o representante do Compaz, Charleston Luiz da Silva, a ideia é reunir um número suficiente de cidadãos, de forma que seja possível contornar todo o circuito da lago, que mede 1.200 metros de extensão. Além disso, o objetivo da ação é marcar a 18ª Semana Municipal da Paz de Londrina com as comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado no dia 5 de junho.

Segundo a coordenadora do CRAS Norte B, Joelma Santana Rosa, ao realizar a atividade no lago norte, as instituições ajudam a divulgar o espaço, que é da comunidade, e a incentivar todos a ajudarem na manutenção do mesmo. “Com essas atividades, o espaço não fica esquecido, pelo contrário, há uma sensibilização da comunidade, ele é valorizado e recebe cuidados por todos. Para nós, é importante participar dessas ações porque fortalecemos os vínculos com a comunidade”, disse a coordenadora do CRAS Norte B.

A Secretaria Municipal de Educação também vai participar com os alunos das escolas do entorno, que são Escola Municipal Nair Auzi Cordeiro e Escola Municipal Hélvio Esteves. Os estudantes do Colégio Estadual Doutor Fernando de Barros Pinto, Colégio Estadual Monsenhor Josemaría Escrivá, e da Escola Profissional e Social do Menor de Londrina (Epesmel) também foram convidados. Os alunos da Epesmel também farão uma apresentação de karatê e de balé.

A Secretaria Municipal de Saúde estará presente com a participação dos educadores físicos do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), com o grupo de ginástica para a terceira idade Juntos Somos Mais, do Conjunto João Paes, e com os agentes de endemias que farão uma abordagem sobre as doenças endêmicas transmitidas pelo Aedes aegypti e outros transmissores.

“A idealização do 5º Abraço pela Paz é do Compaz e do Londrina Pazeando, mas todos somos parceiros. Vamos falar de meio ambiente, fazer plantio de árvores, as crianças vão se apresentar, vai ter algodão doce e pipoca para todo mundo. Pela primeira vez o SESC vai participar”, lembrou o presidente da Associação de Moradores do Milton Gavetti, Paulo Cesar de Oliveira.

O 5º Abraço no Lago Norte é uma ação integrada que conta com o apoio da Polícia Militar; Corpo de Bombeiros; Guarda Municipal de Londrina; Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU); secretarias municipais de Saúde, Ambiente e Educação; SESC Norte de Londrina; SEST/SENAT; Rotary Londrinão; RPC Rede Paranaense de Televisão; Associação dos Moradores do Conjunto Milton Gavetti e Tio Paulão Festas e Eventos.

Ana Paula Hedler/Asimp