Casa da Mulher oferta curso de confecção de cestas de jornal

As mulheres que desejam aprender uma nova técnica de artesanato para a geração de renda, podem se inscrever na oficina de “Artesanato de Cestaria com Jornal”. A atividade será realizada na próxima quarta-feira (13), às 14 horas, na sede da Casa da Mulher – Centro de Formação e Ações Integradas, que fica na Rua Valparaíso, 189.

As interessadas em participar precisam se inscrever pelo (43) 3378-0111, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Ao todo, estão disponíveis 15 vagas e a oficina é destinada, preferencialmente, às mulheres acima de 18 anos, em vulnerabilidade social e econômica.

No dia da aula, é preciso levar um jornal velho que será utilizado para a confecção da cesta. A artesã Ângela ensinará as técnicas de dobraduras para formar os canudos de jornal, que juntos com os recortes de papelão, cola branca, pregadores e tinta formarão o trançado da cesta. A peça poderá ser utilizada para diversos fins, como para receber ingredientes de um café da manhã especial, para produtos utilizados nos cuidados com bebês e até servir como objeto decorativo.

Ao todo, o curso terá três dias de duração, sendo que as aulas estão programadas para acontecerem sempre às quartas-feiras, ou seja, nos dias 13, 20 e 27 de junho, no mesmo local e horário. Essa é a primeira vez que oficina é realizada na Casa da Mulher. A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres é a responsável pelas atividades.

Ana Paula Hedler/Asimp