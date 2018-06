Musa fitness Eva Andressa explica por que no frio sentimos mais fome e queimamos mais gordura

A "Musa Fitness" Eva Andressa, uma das maiores celebridades quando o assunto é seguidores no Facebook e com mais de impressionantes 10,6 milhões de fãs na rede social, explica por que no frio sentimos mais fome e queimamos mais gordura.

"No frio o nosso metabolismo fica mais acelerado e queimamos mais gordura. Portanto, apesar de sentirmos mais fome é interessante seguirmos a dieta que o resultado vai ser melhor. Esta informação é boa para empolgar as pessoas a fazerem academia agora no inverno (risos)", afirma a morena.

"Eu mesma já senti bastante nesses dias que está mais frio. É claro que estou tentando controlar minha alimentação, mas estou fazendo a mesma coisa que eu fazia quando estava calor e parece que o resultado é melhor e mais rápido. Isso já é um incentivo para a galera continuar a atividade física e cuidar da alimentação para quando chegar o verão estar com o shape bacana", completa Eva Andressa, que está bombando com seu canal no YouTube.

O canal possui diversas séries como o "Fit Talk", no qual ela entrevista uma personalidade do universo fitness, a "Cozinha Simples da Musa", na qual ela ensina receitas fitness, e a "Trip Radical", na qual a morena viaja para cidades brasileiras e do exterior mostrando curiosidades, pontos turísticos, entre outros aspectos interessantes do local.

MF Press Global

