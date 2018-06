Londrina terá força da torcida em jogo decisivo da Liga Ouro de Basquete

Após derrota nos dois primeiros jogos para o São José dos Campos, time londrinense busca vitória em casa para seguir na semifinal

O Londrina Unicesumar Basketball contará com o apoio da torcida para seguir na disputa por uma vaga na final da Liga Ouro 2018. Nesta quinta-feira (7), às 20 horas, a equipe joga em casa, no Ginásio Moringão, a terceira partida da semifinal contra o time do São José dos Campos (SP). Os paulistas abriram vantagem de 2 a 0 na série, após terem ganhado os dois primeiros jogos em sua quadra e, caso vençam novamente, terão o passaporte carimbado para a final do torneio. Já para o LEC, apenas a vitória interessa e a equipe tentará diminuir a desvantagem na sequência para forçar o quarto confronto. Em caso de vitória, a próxima partida ficaria programada já para o próximo sábado (9), também no Moringão.

O São José faturou as duas primeiras disputas dos playoffs da semi com vitórias por 71 a 53, na última sexta-feira (1), e fechando o placar de 57 a 52, em jogo realizado no domingo (3).

O treinador do Londrina, Bruno Lopes, acredita que o “fator casa” será essencial para fortalecer a motivação dos jogadores, podendo fazer a diferença no resultado final do jogo. Atuando no Moringão, a equipe venceu oito jogos e foi derrotada apenas duas vezes durante todo o campeonato. “Tanto na fase anterior, de quartas de final, como agora na semifinal, o apoio da torcida tem se mostrado preponderante para o êxito dos times que jogam em casa. Nosso retrospecto em casa é positivo, e por isso contamos com a força do torcedor, que estará ao nosso lado no Moringão. Vamos batalhar para vencer o São José pela primeira vez no campeonato e continuar na briga pela vaga na final”, afirmou.

Com a melhor defesa entre todos os times da Liga Ouro 2018, o LEC busca evoluir ofensivamente para pressionar o adversário e dominar as ações em quadra. “Nossa defesa atuou bem nos dois primeiros confrontos, mas tivemos algumas falhas nas jogadas de ataque e o setor não teve a produtividade que precisávamos para obter uma vitória. Estamos fazendo alguns ajustes na estratégia de escapar com velocidade da marcação forte deles e criar alternativas para que as bolas possam cair mais facilmente”, completou o técnico.

O outro confronto da fase semifinal da Liga Ouro está sendo disputado entre os times do Corinthians (SP) e do Macaé (RJ), com vantagem de 2 a 0 para os paulistas até o momento.

Ingressos

Os ingressos para o terceiro jogo da semifinal entre Londrina e São José poderão ser adquiridos apenas no dia do evento, na bilheteria do Moringão, a partir das 18h30. O torcedor poderá pagar R$20 na compra de um ingresso ou R$15 para adquirir dois ingressos ou mais. A meia-entrada está disponível por R$10 e é válida para estudantes e professores com carteirinha, idosos, doadores de sangue e torcedores do Londrina Esporte Clube que possuem o passaporte do Campeonato da Série B.

Renan Oliveira/NC/PML