Iate Clube/Londrina Futsal enfrenta Faxinal pela Série Bronze do Paranaense

Time londrinense joga no Moringão, às 21 horas, em partida com entrada gratuita; abertura terá jogo preliminar da categoria sub-9

Jogando no Ginásio Moringão com o apoio da torcida, o Iate Clube/Londrina Futsal enfrenta o time do Faxinal nesta quarta-feira (6), às 21 horas, pelo Campeonato Paranaense – Série Bronze. A partida tem entrada franca e vale pela primeira rodada do segundo turno do torneio. A equipe de Londrina está em sexto lugar do grupo C, com seis pontos em seis partidas disputadas. O retrospecto é de uma vitória, três empates e duas derrotas até o momento. Por sua vez, o Faxinal soma dez pontos e ocupa a terceira colocação do grupo.

Para este duelo, o técnico Wilton Santana não poderá contar com o capitão Paulinho, que cumpre suspensão automática após ter sido expulso no jogo diante do AFIVA/Ivaiporã. Com uma torção no tornozelo, o goleiro Adi é dúvida na escalação. Segundo o treinador, a parte emocional deverá ser bem trabalhada pelos atletas para que a equipe consiga buscar o equilíbrio necessário e conquistar a vitória.

Após essa partida, o Iate Clube/Londrina Futsal ainda terá mais três confrontos no Ginásio Moringão, ainda com datas a serem reagendadas devido à greve dos caminhoneiros que acabou prejudicando a última rodada do primeiro turno, que foi de folga para a equipe londrinense.

Jogo preliminar

Para aquecer o público que comparecer ao Moringão nesta quarta (6), às 19h30 haverá uma partida de abertura na categoria Sub-9 entre Iate Clube e Associação Recreativa e Esportiva Londrinense (Arel). A intenção é fortalecer o vínculo da categoria de base com os jogadores do time adulto e oferecer mais uma opção de entretenimento aos torcedores. A iniciativa é da direção e comissão técnica do Iate Clube de Londrina em conjunto com a Liga Metropolitana de Futsal de Londrina.

