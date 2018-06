Rolândia: Alistamento Militar encerrará em 30 de junho e até aqui 331 já se alistaram

O Secretário da Junta Militar de Rolândia, José Luis Anselmo, reforça a todos os cidadãos nascidos no ano 2000 e anos anteriores que ainda não se alistaram, que compareçam na Junta Militar de Rolândia, das 9h às 17h de segunda a sexta, para realizar o alistamento militar.

Para isso, o jovem deve trazer documento original do RG, CPF e comprovante de residência. O alistamento também pode ser feito pela internet. Este ano Rolândia passou a ter sua situação como Município Tributário e em consequência disto, todos os cidadãos alistados até 30 de junho de 2018, deverão passar por seleção militar. Até aqui, 331 jovens já se alistaram. A primeira fase com a inspeção médica já está determinada para o período de 24 a 28 de setembro de 2018, na sede do Clube Concórdia, faltando definir os dias e horários em que deverão comparecer.

O procedimento final deve ser definido em julho, quando os cidadãos deverão acompanhar a sua situação no site (endereço eletrônico em que também é possível fazer o alistamento): www.alistamento.eb.mil.br

Após o preenchimento dos dados, os cidadãos receberão um e-mail com a definição da situação. Quem se alistou na sede da Junta Militar, deverá retornar no período de 16 a 31 de julho para se informar de sua situação militar. A Junta Militar atende ao lado da Prefeitura, Av. Presidente Bernardes, 809 - centro.

NC/PMR