Prefeitura implanta nova sinalização em vias da região sul

A Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), iniciou na manhã de ontem, terça-feira (5), a implantação de nova sinalização nas ruas Doutor Dimas de Barros e Luiz Márcio Moressi, na região sul de Londrina.

O serviço nas vias contempla a delimitação das vagas de estacionamento e a proibição de parada em um dos lados, o que até então podia ocorrer nos dois sentidos de circulação. A execução das mudanças atende a projeto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) e foi solicitado pelos moradores do local. A previsão de término do serviço é até sexta-feira (8), a depender das condições climáticas.

Além da pintura de linhas de divisão de fluxo, faixas amarelas e marcas de canalização, o plano prevê ainda a colocação de 17 placas. Antes do início dos trabalhos, as duas ruas possuíam apenas demarcações de parada obrigatória e, com a ausência de sinalização para disciplinar os locais de permanência dos veículos, ambos os lados eram utilizados para parqueamento – prática que estreitava as vias e dificultava o trânsito. Após a conclusão das alterações, a região estará apta a ser fiscalizada e o condutor flagrado em estacionamento irregular poderá ser autuado.

