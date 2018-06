"O pior dos problemas da gente é que ninguém tem nada com isso". (Mário Quintana)

Tudo o que sei é que nada sei, a genialidade de Sócrates a serviço de dissipadores do dinheirinho público. Pequeninho, de milhões só saltaram aos bilhões. Rimam, dá tudo no mesmo...

Foi tudo declarado à Receita Federal; ao Tribunal Superior Eleitoral; ao Tribunal de Contas.

Desconheço fulano, embora tenhamos sido siameses, entre muitos copos. Afinal, se nem ao menos nós nos conhecemos. Quem pode conhecer o outro? A velha filosofia a serviço dos condutos de esgoto.

Afinal, filosofia é só amar o saber. Não é o saber. Saber, só em delação.

Fora disso, é amor ao silêncio, à ignorância.

Não há fatos irrefutáveis. Refutação é uma solene engenharia do cérebro humano.

Ladrão não é o que furta, mas o que cai nas malhas da lei.

Ainda muito poucos frequentam os cárceres nauseabundos que fizeram para os pobres.

Os outros continuam a negar. Não sei, não vi, não tomei conhecimento, não conheço o cara.

A noite e o travesseiro o cobram; assim como o criado, mudo. Sem problemas.

Construiu-se perfeitamente o reino da mentira. No maior país da América do Sul. Dizem que sua descoberta também foi uma mentira. Não sei, não vi, e a versão de todos foi minha primeira aula de história no curso básico.

Calmarias trouxeram homens puros, excelências, distribuídos em três caravelas, para gerar uma colônia. Meio século de ficção. Não a ficção deliciosa dos poetas e dos contadores de história. A verdade fecundada pelo imaginário dos ladrões, que se divertem na contagem do dinheiro e ao lembrar o "modus operandi", a ansiedade da vítima, o dom da ganância que leva aos píncaros da abastança feliz. Alguém suporta o custo?

Não temos nada com isso, quem pode, pode!

Amadeu Garrido de Paula, é Advogado, sócio do Escritório Garrido de Paula Advogados