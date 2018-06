Expo Japão inicia comemorações nesta quinta-feira (7)

São esperadas cerca de 30 mil pessoas, nos quatro dias de festa; público encontrará diversas atrações, voltadas para todas as idades

A Expo Japão 2018, um dos maiores e tradicionais eventos do calendário de Londrina, começará nesta quinta-feira (7), iniciando as comemorações dos 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil. Até domingo (10), nos quatro dias de festa a expectativa é reunir cerca de 30 mil pessoas, que poderão desfrutar de diversas atrações. Arte, cultura, gastronomia oriental, esportes, produtos agrícola e debates técnicos estão na programação do evento, que acontecerá na Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL), localizada na Estrada do Limoeiro. A programação completa do evento está disponível em www.expojapao.com.br.

Mais de 5 mil metros quadrados de estrutura serão montados para oferecer uma variedade de atrações, como a Cerimônia do Chá, o batuque dos Taikôs (tambores japoneses), Bon-Odori (dança tradicional), Yosakoi Soran (dança contemporânea), Ikebana (arranjos florais), Bonsais (árvores em miniatura), Artes Marciais, Matsuri Dance, Cosplay, entre outros. Os ingressos custam R$ 9,00 (inteira) e R$ 4,50 (meia-entrada). Crianças até 4 anos e adultos acima de 65 anos têm entrada franca.

O público poderá presenciar ainda apresentações variadas de mais de 40 grupos artísticos e culturais, além de desfrutar de uma Praça de Alimentação, com capacidade para mais receber mais de 2 mil pessoas, com oito restaurantes que apresentarão o melhor da gastronomia japonesa, além de food trucks, cafeteria e doceria.

Durante a Expo Japão, na sexta-feira (8), também será realizada a premiação do concurso cultural “O Japão que Inspira”, que envolve a participação de alunos de 4º e 5º ano da Rede Municipal de Ensino. A entrega dos prêmios aos 10 vencedores irá ocorrer a partir das 17 horas. O objetivo da ação é inspirar, estimular e sensibilizar as crianças a conhecerem mais sobre o Japão.

O evento contará também com duas atividades gratuitas voltadas a idosos e estudantes: O Encontro da Terceira idade, onde os idosos poderão participar de ginástica, gincana e apresentações culturais, e, para os estudantes das escolas municipais, será realizada a Tarde Cultural, a qual proporcionará atividades e oficinas sobre esportes, cultura e valores da comunidade japonesa.

Também haverá a 57ª Edição da Exposição Agrícola da ACEL, uma mostra dos principais produtos cultivados pelos pequenos produtores nipo-brasileiros da região de Londrina. O VII Simpósio Agroinovatec acontecerá simultaneamente, na quinta-feira (7), das 13h às 7 horas, com objetivo de discutir a agricultura digital de precisão, compactação de solo na produtividade e a integração lavoura-pecuária-floresta para minis.

O evento conta com patrocínio do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, e apoio da Prefeitura de Londrina, Consulado Geral do Japão em Curitiba, Governo do Paraná, Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná, Londrina Convention Bureau e Emater.

Dayane Albuquerque/NC/PML