Educação prepara “Londrina Mais 2018”

Programação inclui atividades pedagógicas voltadas para literatura infantil, uso de tecnologias, matemática, ciências, inglês, empreendedorismo e outras áreas da educação

A Secretaria Municipal de Educação está organizando o Londrina Mais 2018, evento que reúne uma série de ações, com o objetivo de mostrar a qualidade e a seriedade com que a escola pública municipal de Londrina vem atuando, refletindo nos bons resultados da rede. O evento será aberto ao público e acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de agosto, no Parque de Exposições Ney Braga, localizado na Avenida Tiradentes, 6.275.

Na quinta-feira será das 8 às 18 horas, na sexta-feira das 8 às 22 horas e no sábado das 9 às 12 horas. Este é o segundo ano consecutivo que a iniciativa será executada em Londrina e envolverá três frentes: formação continuada, exposição de trabalhos e tendas interativas.

A formação será voltada para todos os professores da Rede Municipal de Ensino de Londrina, que conta aproximadamente 4.000 educadores, incluindo curso para secretários de educação de outros municípios. A exposição de trabalhos irá envolver 120 unidades escolares e estará aberta à visitação da comunidade londrinense, alunos da rede municipal e privada de Londrina e de outros municípios. O espaço interativo para alunos, professores e comunidade em geral, reunirá atividades pedagógicas voltadas para a literatura infantil, uso de tecnologias, matemática, ciências, inglês, empreendedorismo e outras áreas da educação.

Segundo a responsável pelos Projetos Pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação, Carla Cordeiro, no mesmo espaço haverá exposição de material pedagógico nos estandes, divulgação de livros, de tecnologia educacional e recursos educacionais inovadores, espaços com contação de histórias e realização de experimentos. Também serão mostrados jogos interativos com alunos da rede municipal e público em geral, além de espaço para recreação, diferentes atrações culturais e praça de alimentação com food truck.

No sábado, último dia do evento, será realizada a feira do empreendedorismo, com venda de produtos confeccionados pelos alunos da rede municipal de educação de Londrina, por meio do Projeto Jovem Empreendedor Primeiros Passos. A promoção da ação conta com diferentes parceiros que atuam na área da Educação, como faculdades e universidades, instituições de ensino e empresas de materiais educativos.

Dayane Albuquerque/Asimp