Expo Japão 2018  terá ciclo de palestras voltadas a agricultura

Em sua 57º edição serão comemorados os 110 anos da imigração japonesa

Entre os dias 7 e 10 junho acontece em Londrina a Expo Japão 2018, que esse ano irá comemorar os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Durante o evento acontecerá o ciclo de palestras da AgroInovaTec: 7°Simpósio de Tecnologias Inovadoras para a Agricultura, que acontecerá no dia sete.

A primeira palestra desta quinta-feira será sobre Resistência de Plantas Daninhas, que acontecerá das 13h30 às 14h30 e será ministrada pelo professor Giliardi Dalazen.

Na seqüência das 15h às 16h, será a vez da Agricultura Digital: Aumentando a Produtividade e o Relacionamento com os Clientes. O palestrante será Rogério Fernandes. Por último acontecerá das 16h às 17h a palestra: Integração Lavoura Pecuária Floresta para a Pequena Propriedade, que terá como palestrante Josilvan José Antunes da Emater.

O objetivo do evento é trazer novas tecnologias e conhecimentos que contribuam para a melhoria da produtividade e qualidade de vida do homem do campo em um ambiente tão competitivo. Por isso, o investimento em tecnologia pode ser o diferencial na rentabilidade e também para que o agricultor consiga se manter no campo. As palestras são dirigidas a acadêmicos, produtores rurais, pesquisadores do segmento e profissionais que atuam no agronegócio.

Todas as palestras são gratuitas e os participantes irão receber certificado.

As inscrições serão realizadas na hora e no local do evento, na rua Major Achiles Pimpão Ferreira 2300 – ACEL (Associação Cultural e Esportiva de Londrina).

Rodolfo Salloum/Asimp