Batuque na Caixa é finalista em prêmio internacional

O projeto londrinense batuque na caixa é finalista no Prêmio Internacional Iberbibliotecas 2018 e concorre com projetos da Espanha, Colômbia, Peru, Costa Rica, México, Paraguai, Argentina, alguns deles realizados pelos governos destes países.

O reconhecimento vem pelas atividades arte-educativas do projeto e por conta da exposição de poemas que circulou por mais de 30 cidades brasileiras, em 2017, divulgando o trabalho de poetas londrinenses. A exposição teve curadoria de Thatiane Andrea da Silva e Clodovil Morais, com apoio da Incasol. Novos trabalhos e poetas já fazem parte da edição 2018 com curadoria de Valdir Rodrigues e Clodovil Morais e apoio cultural do SIGMA.

O prêmio é realizado pelo CERLALC (Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina); Secretaria Geral Ibero-Americana e Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura).

O batuque na caixa foi criado em 1999 como proposta cultural em forma de oficinas para atender gratuitamente crianças, adolescentes e jovens nos bairros e escolas de Londrina por meio da música, literatura e teatro. O músico Aldo Moraes é o coordenador do projeto e o Instituto Cultural Arte Brasil é a organização realizadora.

Asimp/Batuque Na Caixa