Governo autoriza recursos para obras em 74 municípios

O Governo do Paraná assinou ontem (6) mais de cem convênios com 74 municípios no valor de R$ 36,7 milhões, para compra de equipamentos, pavimentação asfáltica, recape e obras de infraestrutura. Os contratos são feitos por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, e Paranacidade. Do total, R$ 12,7 milhões, para dez municípios, são do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), linha operacionalizada em parceria pela Fomento Paraná e Paranacidade.

Segundo Dilceu Sperafico, chefe da Casa Civil do Governo do Estado, a proposta deste governo é proporcionar aos prefeitos os recursos para que eles resolvam com eficiência os problemas de seus municípios que só eles conhecem bem.

Jorge Derbli, prefeito de Irati, assinou convênios para aquisição de equipamentos que vão beneficiar principalmente os agricultores do município, que é essencialmente rural.

Mais entusiasmado estava o prefeito de Santa Tereza do Oeste, Elio Marciniak, o Kabelo. “Se me perguntarem ‘que país eu quero’, a minha resposta será ‘eu quero um país igual ao Estado do Paraná’”. Ele assinou cinco convênios e sua cidade vai ganhar ambulância, barracão industrial, recapeamento de algumas ruas, e o telhado novo de um colégio.

O secretário estadual do Desenvolvimento Urbano, Silvio Barros, disse que o que a população precisa é de obras que melhorem sua qualidade de vida. “Nós estamos falando de obras de pavimentação, de postos de saúde, de espaços importantes a que o Governo do Estado está proporcionando os recursos”, afirmou.

Presenças

Estavam também presentes no evento os deputados estaduais Pedro Lupion, líder do Governo na Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, André Bueno, Artagão Junior, Bernardo Carli, Evandro Junior, Jonas Guimarães, Paulo Litro, Stephanes Junior, Tiago Amaral, Douglas Fabrício, Nelson Justus e Luiz Cláudio Romanelli.

AEN