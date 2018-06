Estado já investiu R$ 1,2 bilhão em saúde em 2018

Balanço foi apresentado ontem (6) na Assembleia Legislativa pelo secretário estadual da Saúde, Antônio Carlos Nardi. Apresentação permite que deputados e a população acompanhem o andamento das políticas públicas e investimentos da área da saúde no Paraná.

O secretário estadual da Saúde, Antônio Carlos Nardi, apresentou nesta quarta-feira (06), na Assembleia Legislativa do Paraná, o relatório quadrimestral de ações e relatou a aplicação de R$ 1,2 bilhão em ações e serviços de saúde entre janeiro e abril de 2018. O balanço permite que deputados e a população acompanhem o andamento das políticas públicas e investimentos da área da saúde no Estado.

Dentre as ações de destaque para o período foram evidenciados os repasses para estruturação de hospitais e unidades de saúde nos municípios, mutirão de cirurgias eletivas, a diminuição da mortalidade materno-infantil com a rede Mãe Paranaense e atenção à Saúde Mental, entre outras ações.

Antônio Carlos Nardi destacou que as demandas da área puderam ser atendidas com qualidade e eficiência, principalmente pelo apoio incondicional da governadora Cida Borghetti.

“Na saúde não existem gastos, existe investimento”, afirmou Nardi. “As execuções mostram o compromisso do Governo do Estado com o povo paranaense. Todas as ações de crescimento, promoção, prevenção e atendimento à saúde têm apoio e atenção integral, para que seja ofertada a melhor rede de suporte para o Paraná”, acrescentou o secretário.

Apresentação

Em quatro meses de gestão, já foram aplicados 30% da verba destinada à Saúde. A porcentagem representa valor de R$ 1.224.168.368,43. Apenas no primeiro quadrimestre, o Estado já repassou R$ 52 milhões para construção do Hospital da Criança de Maringá, inauguração da Clínica Odontológica em Londrina, com valor de R$ 9,8 milhões para obra e R$ 2,9 milhões em equipamentos e conclusão da clínica Odontológica em Jacarezinho, com valor total de R$ 7.4 milhões.

No início do ano, durante a Operação Verão, foram realizados 53,4 mil atendimentos hospitalares, 4 mil regulações de urgência e 1.053 resgates de afogados. Entrega de selos de qualidade a equipes de atenção primária – 266 selos bronze, 56 selos prata e 3 selos ouro para 336 municípios do Estado que possuem Unidades de Saúde inseridas no programa de Tutoria; além do lançamento da 3a Etapa do Programa Paraná Saudável.

Destaques

“A Saúde é feita de desafios, estamos em contínuo trabalho para aperfeiçoamento e fortalecimento das ações”, afirmou Nardi. Segundo ele, de janeiro a abril já foram feitas 1,2 mil cirurgias de catarata na 1a Regional de Saúde – Paranaguá. O Estado aplicou R$ 1,5 milhão para organização desse mutirão. A Rede Mãe Paranaense também recebeu investimento de cerca de R$ 20 milhões em obras, RS 14 milhões em custeio e R$ 1 milhão na segunda fase do programa Hospsus, dirigida a maternidade e hospitais que fazem partos pelo SUS.

Outro destaque foi a redução do coeficiente de mortalidade materna. Neste quadrimestre, o índice ficou 21,43 a cada 100 mil nascidos vivos, enquanto em 2017, no mesmo período, o índice era 38 a cada 100 mil nascidos vivos. Além disso, o Estado bateu meta de 100% de realização de Testes do Pezinho, 30% de testes de triagem neonatal, 72,7 % em testes do olhinho e 75,6% de testes do coraçãozinho.

O Governo do Estado também promoveu grandes repasses para fortalecimento da Rede de Atenção Básica. Foram investidos R$ 2 milhões de incentivos aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família e R$ 6,7 milhões para complementação de diárias de internação em hospital especializado.

“A saúde é prioridade na pauta da governadora Cida Borghetti”, ressaltou o secretário Nardi. Segundo ele, todas as ações que alavancam os programas de promoção, prevenção, regulação, habilitação, construção e reforma têm apoio do Governo do Estado. “Em conjunto, vamos garantir que os 12% mínimos de investimento à saúde sejam cumpridos, para que o Paraná continue sendo referência na Saúde”, afirmou.

O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Dr. Batista, ressaltou o trabalho positivo da Saúde e da nova gestão. “Esta primeira reunião quadrimestral foi de altíssimo nível. Ficamos agradecidos pela postura do secretário Nardi, que compareceu para prestar contas a todos os deputados, respondeu todos os questionamentos, de forma clara e objetiva”, disse o presidente.

Batista também lembrou a carreira do secretário Nardi, que há 23 anos trabalha com a área da saúde. “Ele é expert no que faz. Com a sua bagagem e liderança, quem vai ser atendido com prioridade e qualidade é o cidadão paranaense. Reitero que a reunião foi de primeira linha e mostrou o nível exemplar do trabalho que está sendo realizado”.

Presenças

A apresentação do relatório quadrimestral foi presidida pelo deputado Dr. Batista e acompanhada pelos deputados Tercílio Turini, Nelson Luersen, Márcio Pacheco, Evandro Araújo, Fernando Scanavaca, Wilmar Reichembach e Nereu Moura.

AEN