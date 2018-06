Prefeitura informa o que abre e fecha no feriado do Padroeiro de Londrina

UPAs 24 horas, SIATE, SAMU, Pronto Atendimento Infantil, Maternidade Municipal e Pronto Atendimento do CAPS III funcionarão normalmente

A Prefeitura de Londrina informa o funcionamento dos serviços municipais, durante o feriado do Padroeiro de Londrina, o Sagrado Coração de Jesus, na sexta-feira (8). Não haverá atendimento ao público na sede administrativa da Prefeitura e nas demais repartições públicas, como a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Companhia de Habitação de Londrina (Cohab) e Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-LD).

Educação

As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estarão fechados no feriado. Os Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos seguem calendário próprio.

Cultura

A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza também estará fechada no feriado. O local reabre na segunda-feira (11), das 7h30 às 19 horas, na Avenida Rio de Janeiro, 413.

As outras bibliotecas municipais seguem o mesmo cronograma, bem como o Museu de Arte de Londrina, que fechará no feriado, mas abrirá no sábado (9), para receber mais uma edição da Feira Madá, das 11 às 16 horas. O museu fica na Rua Sergipe, 640.

Restaurante Popular

O Restaurante Popular fechará no feriado e atenderá normalmente na segunda-feira (11), das 11 às 14 horas. O endereço é Rua Professor João Cândido, 14, próximo ao Terminal Central.

SINE

A Agência do Trabalhador (SINE) estará fechada na sexta-feira (8). O atendimento será retomado na segunda-feira (11), das 8 às 17 horas, na Rua Pernambuco, 162.

Ambiente

A sede administrativa da Secretaria Municipal do Ambiente estará fechada no feriado, contudo o Parque Municipal Arthur Thomas continuará aberto para visitações. O local pode ser visitado todos os dias, das 8 às 17h30, inclusive nos finais de semana. O Parque fica na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza, região sul.

Saúde

No feriado estarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde 12 horas, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e a Policlínica. Os plantões dos prontos atendimentos 16 horas (Maria Cecília e União da Vitória) funcionarão normalmente, das 7 às 23 horas.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas (Maria Angélica Castoldo, Jardim Sabará) e o pronto atendimento do Jardim Leonor também abrirão normalmente, assim como o Pronto Atendimento Psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), a Unidade de Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU), e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (SIATE).

Fazenda

A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, situada no prédio da Prefeitura de Londrina, retorna às atividades na segunda-feira (11), das 12 às 18 horas, assim como o posto descentralizado da região norte (Avenida Saul Elkind, 892), que também atende das 12 às 18 horas.

Os postos da Fazenda no Shopping Boulevard e Armazém da Moda abrirão apenas no sábado (9). Os atendimentos no Boulevard acontecem das 10 às 22 horas e no Armazém da Moda das 9 às 21 horas.

Guarda Municipal

Os serviços operacionais da Guarda Municipal, como o patrulhamento de vias, praças, prédios e espaços públicos e o videomonitoramento, continuam funcionando 24 horas por dia, sem interrupções. O mesmo acontece com os atendimentos dos chamados feitos pelo telefone 153 ou 199.

CMTU



Transporte coletivo

Os ônibus do transporte coletivo operam com os horários de domingo, com exceção das linhas que atendem aos distritos rurais e das que ligam os terminais de bairro ao Terminal Central. Nestes casos, os veículos circulam com a tabela de sábado durante os horários de pico - início da manhã e final da tarde.

Trânsito

Os agentes municipais trabalham em escala reduzida, com atendimento de urgência e emergência.

Feiras Livres

As feiras livres e feiras da lua têm funcionamento normal, com presença facultativa dos comerciantes.

Limpeza Urbana

Os serviços de limpeza e conservação da cidade, como varrição, remoção de entulhos, manutenção de lixeiras e lavação do Bosque, param durante o feriado e são retomados no dia seguinte.

Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela fecham no feriado, reabrindo no sábado, das 8h às 17h.

A coleta do lixo domiciliar (rejeito e resíduos orgânicos) ocorre normalmente, passando pelos bairros já atendidos às sextas.

O recolhimento dos resíduos recicláveis acontece de modo diferenciado, com antecipação ou adiamento da coleta de acordo com a logística de cada cooperativa. A Cooperoeste, Cooper Mudança, Coocepeve, Coopernorth e a Eco Recin realizam o serviço na quinta-feira (7), enquanto a Cooper Região e a Cooper Refum transferem a coleta do feriado para a próxima segunda (11).

Os moradores que não souberem a entidade responsável pelo bairro onde moram podem se informar no endereço www.cmtu.londrina.pr.gov.br ou, ainda, pelo telefone 3379-7900.

Administrativo

Os setores administrativos e de atendimento ao público param na quinta-feira, às 17h, e retornam à normalidade na segunda (11), às 8h.

Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) - A rodoviária tem o serviço normal das equipes operacionais, com recesso apenas das atividades administrativas.

