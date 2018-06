Show com Kadu Dávila marca abertura do Outlev 2018

O cantor Kadu Dávila, que mora em Londrina há dois anos vai abrir o OutLev 2018 nesta quinta-feira às 19h30 na Chácara Graciosa (Rua Akira Yoshii, 177), com um show, onde interpretará seus últimos sucessos. Natural de Foz do Iguaçu, filho de músico, Kadu Dávila ingressou oficialmente na carreira artística com 15 anos. Percorreu o Brasil cantando em bandas show.

Com o seu novo projeto, Kadu alcançou a marca de mais de 5 milhões de acessos no YouTube com as músicas “Fala Comigo que eu Sou Seu Amigo” e a romântica “Destino”.

Em 2017 Kadu se apresentou na maior festa de peão do Brasil, em Barretos, com dois shows. Músico autodidata, além de cantar Kadu toca violão e bateria e se prepara para lançar sua mais nova música de trabalho, “Mentirinha”.

Compras solidárias

Outlev 2018, evento do Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii segue até domingo com cerca de 70 lojistas que vão trazer diversos produtos com descontos de até 70%. Moda feminina, masculina, infantil e juvenil, fitness, praia, calçados, enxoval, moda casa, semijoias, acessórios, moda íntima, plus size, artigos em couro, estofados, entre outros. A renda do evento será revertida para a Guarda Mirim.