Festival Internacional de Música de Londrina – Inscrições abrem na segunda (11)

A 38ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina será realizado de 16 a 28 de julho, privilegiando a arte e a formação musical desde a iniciação, educação ao aperfeiçoamento na área, através dos diferentes cursos oferecidos.

A partir desta segunda-feira (11 de junho) estarão abertas as inscrições para cursos e oficinas da 38ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina (FIML). Todas as inscrições devem ser feitas SOMENTE online pelo site: www.fml.com.br. Os valores variam de R$50 Reais (para crianças até 12 anos), R$115,00 (curso de 01 semana) a R$175,00 (curso de 02 semanas).

O festival oferece isenção da taxa de inscrição (até 1 curso e 1 prática) para diversas categorias. Confira: adultos de 60 anos ou mais; professores e oficineiros de projetos da área musical, grupos ou alunos de projetos que sejam financiados pelo PROMIC; alunos do curso de Música da UEL; ensaiadores e coralistas dos coros da UEL e membros da OSUEL, Orquestra Prelúdio e Orquestra Sinfônica Jovem da UEL desde que participem de uma Prática e 1 curso do Módulo de Instrumentos ou de Voz. Servidores públicos municipais de Londrina e professores do departamento de Música e Teatro da UEL terão desconto de 50%.

Dezenas de cursos

A grade pedagógica do 38º FIML traz dezenas de cursos, contemplando as mais diversas áreas como: Regência; Prática Instrumental; Iniciação e Aperfeiçoamento; Choro; Música Popular; Voz; Prática vocal; Estruturação Musical; Música e Tecnologia; cursos para Crianças; para formação de Professores; e Musicalização inclusiva, voltada a portadores de necessidades especiais.

O 38º Festival Internacional de Música de Londrina tem a direção artística do pianista Marco Antonio de Almeida e direção pedagógica de Magali Kleber. É uma realização da Secretaria de Estado da Cultura - Governo do Estado do Paraná, Secretaria Municipal da Cultura - Prefeitura do Município de Londrina, Casa de Cultura - Universidade Estadual de Londrina e Associação de Amigos do FML.