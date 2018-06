Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 08/06/2018

Primeira Leitura (Os 11,1.3-4.8c-9)

Leitura da Profecia de Oséias.

Assim diz o Senhor: 1“Quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. 3Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. 4Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor; era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-lhes de comer.

8cMeu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. 9Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim, eu sou Deus, e não homem; o santo no meio de vós, e não me servirei do terror”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Is 12,2-6)

— Com alegria bebereis do manancial da salvação.

— Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo; o Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação.

— E direis naquele dia: “Dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime.

— Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos, publicai em toda a terra suas grandes maravilhas! Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel!”

Segunda Leitura (Ef 3,8-12.14-19)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Irmãos, 8eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo 9e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério escondido nele, o criador do universo.

10Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus conhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, 11de acordo com o desígnio eterno que ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. 12Em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. 14É por isso que dobro os joelhos diante do Pai, 15de quem toda e qualquer família recebe seu nome, no céu e sobre a terra. 16Que ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, serdes robustecidos, por seu Espírito, quanto ao homem interior; 17que ele faça habitar, pela fé, Cristo em vossos corações, e que estejais enraizados e fundados no amor. 18Tereis assim a capacidade de compreender, com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, 19e de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, a fim de que sejais cumulados até receber toda a plenitude de Deus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Evangelho (Jo 19,31-37)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

31Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz.

32Os soldados foram e quebraram as pernas de um e, depois, do outro que foram crucificados com Jesus. 33Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas; 34mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água.

35Aquele que viu, dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro; e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. 36Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: “Não quebrarão nenhum dos seus ossos”. 37E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O amor de Deus resgata cada um de nós

Mergulhemos no coração misericordioso de Jesus, para que tenhamos um coração manso, humilde, curado e cheio de amor como Ele

“Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água” (João 19,30).

Hoje, na alegria de celebrarmos a Festa Solene do Sagrado Coração de Jesus, olhamos para Jesus pendente na Cruz e para o Seu lado aberto, onde brota sangue e água. O sangue de Jesus foi derramado por amor a nós, é o sangue d’Ele que nos alimenta, renova-nos e coloca-nos em comunhão com o Pai, o Filho, o Espírito Santo e toda Trindade.

É o sangue de Jesus que nos dá a vida em Deus, o sangue eucarístico e amoroso do Senhor. Do lado aberto do coração de Jesus brota a água que nos lavou no batismo, água que nos renova no sacramento da penitência, água que nos dá vida nova, revitalizada, água que nos dá vida em Deus. Assim é o coração de Jesus: um coração que nos ama profundamente.

Queremos contemplar o coração apaixonado e amoroso de Jesus. Não se trata apenas de um coração físico, é o coração na dimensão psíquica e psicológica mais profunda, que corresponde a todo sentimento da alma e da vontade. Deus tem sentimentos, e o mais profundo, o único sentimento que há n’Ele, é o amor.

Deus sente amor, compaixão e ternura por nós! E a expressão do coração de Jesus é de um coração apaixonado por salvar almas, por resgatar os filhos de Deus. É um coração inquieto, enquanto uma só alma estiver perdida e distante do Seu amor misericordioso.

O coração de Jesus se dilacera, rasga-se para acolher o nosso coração. O nosso coração fica inchado, machucado, ferido e dilacerado. É o coração de Jesus que cura as mágoas do nosso coração, cura todas as fendas abertas da nossa alma.

Mergulhemos no coração misericordioso de Jesus, para que tenhamos, como Ele, um coração manso, humilde, curado e cheio de amor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao Vosso.

Deus abençoe você!

