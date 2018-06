Cursos de Férias da UniFil têm 470 opções de temas

Estão abertas as inscrições para a 18ª edição dos Cursos de Férias UniFil, que neste ano oferece 470 temas nas mais variadas áreas. De 2 a 6 de julho, a universidade vai receber milhares de pessoas para atividades práticas e teóricas em salas de aula, laboratórios e núcleos de práticas profissionais nos campi Sede da Avenida JK, Canadá, Ipolon e Palhano.

São mais de 600 professores, alunos, funcionários e convidados envolvidos diretamente, além de toda equipe de colaboradores de vários setores garantindo todo suporte administrativo, acadêmico, tecnológico e logístico para a realização dos Cursos de Férias. “É uma ação comunitária de responsabilidade social da UniFil, que reforça nosso compromisso com a educação”, diz o reitor Eleazar Ferreira.

Os Cursos de Férias têm turmas de manhã, à tarde e à noite. As vagas são limitadas e a inscrição custa R$ 15,00, com direito a certificado. Em alguns temas o valor é diferenciado para a compra de materiais. Neste ano, com a Copa do Mundo, não haverá atividades nos dias 2 e 3 de julho (segunda e terça-feiras, de manhã e à tarde) e também no dia 6 (sexta-feira de tarde e à noite).

Inscrições pelo site web.unifil.br/cursodeferias até dia 25 de junho.