Provopar faz café especial para receber o público

A equipe do Provopar LD vai recepcionar o público com um café na quinta-feira (14), venha conhecer as ações da organização e aproveite para aquecer o inverno de quem precisa.

O inverno ainda nem chegou e todos já estão sentindo a baixa das temperaturas, nessas horas quem precisa de um agasalho sente mais ainda. Por isso o Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina (Provopar-Ld) realiza, na próxima quinta-feira (14) das 9h às 12h e das 14h às 17h um café para receber o público e falar sobre como participar das ações que estão prometendo aquecer o frio de várias famílias de Londrina e região.

Para quem estiver disposto, uma opção neste inverno é adquirir um vale cobertor de R$15,00. Os cobertores comprados são entregues para famílias em vulnerabilidade social e para as ONG`s cadastradas no Provopar LD que atendem crianças, adolescentes e suas famílias como os Projetos Viva Vida União da Vitória, São Jorge, Jardim Leonor, Conjunto Vista Bela, Santiago, João Turquino e Mister Thomas.

O Provopar LD coordena diversas ações socioassistencias e tem uma equipe empenhada em promover a arrecadação com quem quer doar e a redistribuição para quem precisa. Um exemplo é a campanha Inverno Solidário 2018, ela iniciou em 28 de abril e foi estendida para até 30 de agosto. Durante a campanha, o cidadão pode doar peças de agasalho diretamente na sede do Provopar LD na Avenida Juscelino Kubitscheck, 2.882 centro.

Venha participar em um horário do nosso café aberto e deixa sua doação de agasalho!

Os empresários e pessoas que queiram apoiar as ações Provopar LD em 2018 podem entrar em contato na sede da entidade, que fica na Avenida Juscelino Kubitscheck, 2.882, na região central. É possível também entrar em contato pelo telefone (43) 3324-2397 ou (43) 99922-0320.