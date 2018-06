Feira Expo-Ambiental 2018 recebe 4º Abraço pela Paz e ações de endemias

Encontro acontece na Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça da Bandeira) e traz informações sobre o desenvolvimento para um mundo sustentável

Neste sábado (9), das 9h às 13h, o Lions Clube Londrina Centro vai realizar a Feira Expo-Ambiental 2018, na Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça da Bandeira), situada à Avenida Paraná, no Centro da cidade. Durante a feira, os visitantes poderão participar do 4º Abraço pela Paz, que acontecerá às 11h30, e visitar o estande da Secretaria Municipal de Saúde.

Esta é a quarta vez que o Conselho Municipal de Cultura de Paz (COMPAZ) e a ONG Londrina Pazeando participam da atividade, promovendo a cultura da paz, por meio dos abraços. A Expo-Ambiental é uma feira onde as instituições de ensino e pesquisa apresentam as ações que estão sendo pensadas em prol de um mundo sustentável.

Por isso, além do abraço, os cidadãos que forem até o local poderão aprender mais sobre diversas endemias e as formas de preveni-las e combatê-las. Os agentes municipais de combate às endemias estarão na feira apresentando a exposição e os larvários referentes ao Aedes aegypti, ao mosquito palha, que transmite a leishmaniose, ao caramujo africano, que causa alguns tipos de meningites, ao caramujo da esquistossomose, ao bicho barbeiro, causador da Doença de Chagas e o escorpião com sua picada venenosa.

Os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde também vão levar objetos lúdicos que ilustram os possíveis criadores para esses bichos transmissores de doenças e entregarão panfletos explicativos para os visitantes. A exposição da saúde permanecerá na feira das 9h às 13h, na Praça Floriano Peixoto. “É um momento que aproveitamos o fluxo de pessoas que estão visitando os estandes para falarmos sobre as diversas endemias, assim elas podem aprender mais enquanto estão passeando e ajudam a cidade a combater a proliferação do mosquito da dengue e de outras endemias”, disse a educadora em endemias, Lucimara Vasconcelos.

Os visitantes também poderão saber mais sobre as ações desenvolvidas por outros órgãos públicos como a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Sanepar, Copel, universidades e faculdades, entre outras e assistir apresentações culturais e artísticas.

Ana Paula Hedler/NC/PML