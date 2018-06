Curta londrinense “Dona Vilma” será exibido na Sessão Kinopus

Documentário foi produzido com patrocínio do Promic e conta a história de Vilma Santos de Oliveira, também conhecida como Yá Mukumby

Na próxima terça-feira (12), a partir das 19h30, três curtas londrinenses serão exibidos na Sessão Kinopus, gratuitamente, no Centro Cultural Sesi, localizado na Rua Maestro Egidio Camargo do Amaral, 130. Todas as produções foram dirigidas por mulheres e uma delas - "Dona Vilma" - conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

A classificação indicativa é para maiores de 14 anos e os ingressos podem ser retirados com uma hora de antecedência no local, que tem capacidade para receber cerca de 120 pessoas. O projeto foi lançado em abril de 2015, pela produtora Kinopus, e tem como objetivo apresentar filmes que não foram apresentados no circuito comercial local e promover estreia de produções londrinenses, sempre com entrada franca.

Segundo o organizador da Sessão Kinopus, Rodrigo Grota, o projeto é realizado todos os meses, alternando entre longas e curtas londrinenses. “Essa será a 29ª edição, e além da exibição dos filmes, sempre fazemos debate no final. Já trouxemos historiadores, professores, diretores dos filmes e fotógrafos. Desta vez, haverá um debate com as diretoras dos três curtas”, contou.

O documentário Dona Vilma (2016) tem 28 minutos de duração e conta a história da líder do movimento negro em Londrina, Vilma Santos de Oliveira, também conhecida como Yá Mukumby, passando por sua trajetória pessoal, política e religiosa, com destaque para sua participação na instauração do processo de cotas na Universidade Estadual de Londrina (UEL). O filme dirigido por Vanessa Santos, filha de Dona Vilma, foi produzido ao longo de cerca de dois anos. A primeira exibição do documentário aconteceu no Dia da Consciência Negra, como parte da programação da 18ª Edição do Festival Kinoarte de Cinema em Londrina.

Os outros curtas que serão exibidos na Sessão Kinopus são: A Última Dança (2014, fic, 10 min), de Eliete Vanzo, e Passo Cruzado (2018, fic, 12 min), de Vivian Campos. Estes dois filmes são resultado da pós-graduação em Cinema da Faculdade Pitágoras.

Dayane Albuquerque/NC/PML