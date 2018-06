Parceria entre ACIL e GPTW estimula empresas a buscarem certificação de excelência em clima organizacional

Como ser uma ótima empresa para trabalhar e ganhar a admiração dos colaboradores? Os associados da ACIL estão mais próximos de obterem a certificação do Great Place To Work (GPTW), regional Paraná, a lista mais respeitada do mercado das melhores empresas para trabalhar.

O Great Place to Work (GPTW) é um instituto que realiza pesquisa, consultoria, capacitação e certificação de empresas em 53 países, além de promover o ranking das melhores empresas para trabalhar no estado do Paraná, Brasil e América Latina.

Graças a uma parceria firmada este ano, os filiados da ACIL terão a oportunidade de fazer uma avaliação do seu clima organizacional, ser certificada com o selo da GPTW e entrar no ranking das Melhores Empresas Para Trabalhar no Paraná.

A ACIL obteve a CERTIFICAÇÃO GPTW no Encontro Empresarial Lidere 2017 e ficou elegível para figurar no Ranking das Melhores Empresas para Trabalhar no Paraná, sendo classificada na 4ª posição no ranking de 30 a 99 colaboradores.

Através desta parceria, as empresas associadas à ACIL, que participarem e atingirem, de acordo com o GPTW, uma nota igual ou superior a 70 na pesquisa que deverá ser realizada entre os colaboradores, serão certificadas pelo GPTW, como um excelente lugar para trabalhar e receberá um selo, que poderá ser utilizado no período de um ano em todo seu plano de comunicação; as empresas com maiores notas, participarão do Ranking ACIL/GPTW e serão certificadas no Encontro Empresarial Lidere, em outubro; e empresas acima 30 colaboradores*, além da certificação, estarão elegíveis a outros rankings das Melhores Empresas para Trabalhar que são divulgados pelo GPTW.

A classificação é dividida por número de colaboradores – são quatro categorias (5 a 29 / 30 a 99 / 100 a 999 / acima de 1.000).

As empresas interessadas em participar do Ranking ACIL e demais Ranking divulgados pela GPTW, poderão fazer a inscrição diretamente no site do GPTW: www.gptw.com.br

As inscrições deverão ser realizadas até: 30/07/2018.

Asimp/Acil