Projeto “Vote Bem” – na visão de alunos do Senai de Londrina

O projeto “Vote Bem” que tem a participação de várias entidades de Londrina, com foco na conscientização da comunidade de como votar bem, visa levar conhecimento aos eleitores sobre os projetos propostos pelos deputados estaduais do Paraná.

Integrando este processo, os Alunos do Curso Técnico de Administração do Senai em Londrina, com idades que variam dos 16 aos 18 anos, são estimulados a analisarem os projetos apresentados pelos deputados da Assembleia Legislativa do Paraná e, com isto, sugerirem – sob suas visões - alterações embasadas que atendam aos anseios dos diversos setores da indústria que integram o Sistema Fiep – Federação das Indústrias do Estado do Paraná.

Com a coordenação do Prof. Elvis Carvalho do Curso Técnico de Administração Senai, os alunos apresentarão durante evento específico - e de forma educacional - suas propostas sugeridas como forma de alterações aos projetos dos parlamentares paranaenses. O evento acontecerá no dia 12 de junho/2018 (3ª. feira), às 19h00, no Auditório do Senai em Londrina – à Rua Belém nº 844, e será aberto à toda comunidade.

A participação e atuação dos setores da indústria e, principalmente, da comunidade em geral é de grande valia, considerando que este encontro promove uma excelente interação entre os públicos envolvidos com foco no diálogo, conhecimento e fortalecimento da conscientização política em nosso país.

As inscrições são gratuitas e realizadas diretamente no local do evento. Participe!.

Asimp/Sena/Londrina (PR)