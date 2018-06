Tamarana em luto: Morre a mãe do prefeito Beto Siena

Dirce Moura Siena, mãe do prefeito de Tamarana, Beto Siena, faleceu ontem (7), aos 81 anos. Dona Dirce lutou contra um grave câncer no intestino durante os últimos dias. A enfermidade, todavia, resultou em um quadro de falência múltipla de órgãos.

Bastante conhecida na cidade, Dona Dirce ensinou diferentes gerações de moradores ao trabalhar como professora em Tamarana por 23 anos. Ela era viúva de Edison Siena, primeiro prefeito do município e vereador em Londrina ao longo de cinco mandatos consecutivos. Ele perdeu a vida em julho de 2003, após um acidente de trânsito na PR-445.

Além de Beto, ela deixa os filhos Ronaldo, Dalva e Fábia, nove netos e quatro bisnetos. Dalva e Fábia são, respectivamente, secretárias municipais de Saúde e de Governo de Tamarana. Ronaldo é o chefe regional do Instituto Ambiental do Paraná em Londrina. Entre os netos de Dona Dirce, está Hector Siena Gobetti, que é vereador em Tamarana.

O velório de Dirce Moura Siena será no Salão Paroquial de Tamarana (Rua Evaristo Camargo, 159, Centro), a partir das 22h desta quinta. O enterro está marcado para as 15h desta sexta-feira (8), no Cemitério Municipal José Bolotari, também em Tamarana.

Luto oficial

O prefeito Beto Siena decretou luto oficial de três dias em Tamarana. Com isso, todas as repartições públicas municipais se encontram em ponto facultativo nesta quinta e sexta-feira. Somente serviços essenciais tais como atendimentos da Saúde serão prestados. A rede de ensino do município não terá aulas nesta sexta. O decreto não afeta as atividades do Colégio Estadual Professora Maria Cintra de Alcântara.

Lucas Marcondes Araújo/NC/PMT