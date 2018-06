Câmara define formação de Comissão Especial do Provopar

Colégio de Líderes indicou nesta tarde os vereadores Valdir dos Metalúrgicos e Tio Douglas para acompanharem Vilson Bittencourt nos trabalhos

As supostas irregularidades nas contas do Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar) de Londrina serão investigadas por Comissão Especial (CE) da Câmara de Vereadores composta pelos vereadores Vilson Bittencourt (PSB), como presidente, e Valdir dos Metalúrgicos (SD) e Tio Douglas (PTB), como membros. Aprovada na sessão ordinária do último dia 5, a CE teve a composição definida na quinta-feira (7), por indicação do Colégio de Líderes.

A formação da Comissão foi motivada pelo bloqueio de repasses feitos pela Prefeitura de Londrina ao Provopar após a identificação, pela Controladoria Geral do Município, de má gestão de recursos destinados a projetos assistenciais na ordem de R$ 910 mil, entre os anos de 2016 e 2017. “Queremos entender o que de fato aconteceu, quais foram os erros cometidos que poderão comprometer a continuidade de projetos importantes para a população. O foco dos trabalhos será a prestação de contas dos recursos do Município”, explicou o vereador Vilson Bittencourt, autor do requerimento que propôs a formação da CE.

Celeridade

A expectativa do presidente da Comissão Especial é que os trabalhos sejam concluídos em 120 dias, como prevê o Regimento Interno do Legislativo, sem a necessidade de prorrogação. “Pretendemos nos reunir já na próxima semana para definirmos um cronograma de trabalho e traçarmos os caminhos que vamos seguir”, informou o parlamentar.

De acordo com dados divulgados no site da Prefeitura de Londrina, atualmente o Provopar-LD possui convênio firmado com o Município para atender 1.235 crianças e adolescentes, por meio do projeto Viva Vida, além de aproximadamente 120 famílias que atuam na Economia Solidária. Para estes dois programas, o Município repassa por mês ao Provopar R$327 mil e R$44 mil, respectivamente.

Asimp/CML