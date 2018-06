Editora Canção Nova lança jogo de cartas para namorados

Elaborado por padre Chrystian Shankar, o “livro-caixinha" traz 100 perguntas que estimulam o diálogo entre o casal

Quem estiver buscando um presente original para o Dia dos Namorados tem como opção o lançamento da Editora Canção Nova, Livro Caixinha – Puxando Conversa: Conversando no Namoro, com 100 perguntas que estimulam o diálogo entre o casal, para conhecer melhor um ao outro. O conteúdo foi elaborado pelo padre Chrystian Shankar, da diocese de Divinópolis (MG), conhecido por falar sobre os desafios para se ter relacionamentos saudáveis e duradouros.

O objetivo é, a partir da conversa, levar o namorado e a namorada à compreensão do ponto de vista do outro, provocando uma reflexão conjunta que contribuirá para o amadurecimento do relacionamento que está sendo construído.

As 100 perguntas abrangem uma diversidade de assuntos, desde as preferências pessoais em relação a animais domésticos, a convivência com vizinhos, as formas de diversão, até o que se espera nos cuidados com os filhos, as perspectivas profissionais, as situações que deixam cada um irritado, entre outros.

Como se fosse um “jogo”, as cartas, com questões individuais, devem ser embaralhadas, de maneira que as perguntas fiquem viradas para baixo. Uma sugestão é que cada participante faça a pergunta para si mesmo responder e, em seguida, passe a vez para o outro. A única regra é dialogar com respeito e criatividade.

O Livro Caixinha

Puxando Conversa: Conversando no Namoro pode ser adquirido pelo televendas (12) 3186 2600, pelo catálogo “Porta a Porta”, da Canção Nova, em livrarias físicas e virtuais, e no sites loja.cancaonova.com, Americanas, Shoptime, Submarino, Amazon e Mercado Livre.

Autor: Padre Chrystian Shankar

Editora: Canção Nova

Páginas: 104

Preço: R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos)

Televendas: (12) 3186 2600

Vendas online: loja.cancaonova.com/livro-caixinha-puxando-conversa-conversando-no-namoro

em livrarias virtuais e nos sites: Americanas, Shoptime, Submarino, Amazon e Mercado Livre.

Asimp/CançãoNova