Ligia Pessotto faz participação na novela "As Aventuras de Poliana"

A atriz e modelo Ligia Pessotto, eterna Musa do "Zorra Total", da TV Globo, fez uma participação na novela infantil "As Aventuras de Poliana", do SBT.

A morena de 29 anos interpretou uma mulher que o pai de uma das meninas da trama conheceu em uma balada.

"Contracenei com o ator Marat Descartes (que interpreta o Durval, pai de Lorena e Raquel) e com o ator Victor Pecoraro (o Afonso). Foi sensacional fazer parte desta novela que está batendo recordes de audiência", afirma Ligia Pessotto, que tirou uma foto com a atriz Larissa Manoela.

MF Press Global

