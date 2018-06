Cobra Repórter solicita tablets para todos os agentes de saúde e de endemias

O trabalho dos agentes de saúde e agentes de endemias é fundamental para a saúde das famílias paranaenses. Eles estão no dia a dia na casa das pessoas prestando atendimento, orientando e colhendo dados para melhorias os índices públicos de saúde e endemias nos municípios.

No entanto, o processamento destes dados às vezes é um pouco penoso. As anotações em papel precisam ser reunidas em um só local e transferidas para os sistemas da saúde. Para isso, o deputado Cobra Repórter está solicitando à Secretaria Estadual de Saúde, por meio de requerimento aprovado na quarta (7), que disponibilize tablets para o trabalho desses profissionais.

Muitos municípios paranaenses já têm feito este investimento, como Rolândia, Maringá, Guaíra, Bandeirantes e outros, mas na avaliação do deputado, 100% dos agentes deveriam ter acesso ao equipamento.

“O tablet facilita o trabalho dos agentes. Na hora em que eles estiverem visitando uma casa ou uma rua, de forma on-line, eles poderão fazer o cadastramento da situação das famílias do ponto de vista da saúde e a situação das ruas do ponto de vista do saneamento básico. Essas informações irão direto para o sistema integrado dos municípios, para facilitar e reduzir trabalho, para não ter o retrabalho de fazer o cadastramento”, destacou Cobra Repórter.

O deputado é autor do Projeto de Lei nº 273/2017, que institui o Dia Estadual do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate a Endemias, a ser promovido anualmente no dia 4 de outubro. Além homenagear a categoria, o deputado quer incentivar a promoção de palestras, seminários, campanhas, mobilizações para sensibilizar a população para receber os agentes em suas casas, contribuir para redução dos indicadores relativos a endemias e saúde pública, além de garantir o necessário para eles desenvolvam seu trabalho com dignidade e segurança.

Meire Bicudo/Asimp