Rolândia: Procon orienta sobre o dia dos namorados

O Dia dos Namorados está chegando e, com ele, a aumenta a movimentação do comércio com as compras dos presentes para a pessoa amada. Por isso, o PROCON Rolândia traz dicas preciosas para os consumidores ficarem atentos e saírem satisfeitos com os itens adquiridos. A troca só se torna obrigatória em casos de defeitos e vícios ocultos, ou se a loja se comprometer, no ato da compra, a trocar o produto por gosto, tamanho ou cor. Nas compras realizadas pela internet o consumidor deve prestar atenção ao prazo de sete dias para o arrependimento - que é contado a partir da compra ou do recebimento do produto - com direito ao reembolso total.

As flores e as cestas matinais são produtos bem vendidos nessa época e, devido ao aumento na procura, os preços podem subir bastante. O PROCON recomenda que o consumidor pesquise em vários estabelecimentos antes de comprar e verifique as condições de pagamento.

Restaurantes, casas noturnas e bares também fazem parte das opções escolhidas pelos casais no seu dia. O PROCON Rolândia alerta ainda sobre a compra do vale-presente, pois na dúvida do que comprar, muitos optam por essa facilidade. A primeira coisa é definir com o vendedor como será a restituição da diferença de valores entre o produto escolhido e o vale-presente. Além disso, todas as informações sobre o tipo de artigo e valor do vale devem constar por escrito, seja na nota fiscal ou em outro documento que comprove a compra.

Caso o consumidor encontre alguma irregularidade ou tenha dificuldade para fazer valer seus direitos e deveres, deve procurar o PROCON e registrar a queixa. O telefone do PROCON de Rolândia é 3906-1028. O atendimento é na Avenida dos Expedicionários 291, centro - prédio do Banco do Brasil - 3º andar (junto com a Secretaria de Assistência Social.

NC/PMR