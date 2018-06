Receitas: Bolo de batata doce

Ingredientes:

500g de batata doce

240g de ovos (ligeiramente batidos)

50g de margarina

25g de açúcar refinado

200g de leite condensado

40g de coco ralado

10g de fermento em pó

Preparação da forma:

8g de margarina

8g de farinha de trigo

Reserve uma forma de aproximadamente 20cm e passe a margarina com pincel no fundo da forma. As laterais deverão ser untadas somente até a metade.

Polvilhe com a farinha de trigo de maneira que cubra toda a parte amanteigada das formas.

Modo de fazer:

Coloque as batatas com casca numa panela com água e leve para cozinhar, quando estiverem cozidas, escorra a água. Retire a casca delicadamente com a faca e amasse grosseiramente as batatas ainda quentes deixando pequenos pedaços sem amassar. Deixe esfriar.

Preparo da massa:

Acrescente às batatas amassadas, os ovos, a manteiga, o açúcar, o leite condensado e mexa com o fuê, sem bater, todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Se na massa for encontrado pequenos pedaços de batata, deixe-a assim.

Junte o coco ralado e mexa novamente até incorporá-lo. Por último, acrescente o fermento em pó e mexa delicadamente sem bater.

Despeje a massa na forma já untada e enfarinhada e leve ao forno pré-aquecido a 180° por 35 minutos. Para saber o ponto certo, fure o bolo com um palito, se sair limpo, está assado.

Retire do forno e deixe o bolo esfriar totalmente. Passe levemente uma faca nas laterais para que elas se desprendam. Use um disco ao desenformar o bolo e deixando-o na posição virado para cima. E pronto, é só se deliciar!

(por Cecília Victório, da rede de franquias Bolos da Cecília)