Receitas: Cheesecake de gorgonzola e geleia de pimentão

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: 60 minutos

Ingredientes

Para a base

1 pacote de biscoito cream cracker (200g)

3 colheres (sopa) de água

Para o recheio

2 pacotes de cream cheese (300g)

150g de queijo tipo gorgonzola

4 ovos

1 colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta do reino branca moída

Geleia de Pimentão

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola em cubos pequenos

4 colheres (sopa) de açúcar

2 pimentões vermelhos em cubos pequenos

400 ml de vinho branco

1 pitada de sal

Modo de Preparo

Base

Bata os biscoitos no Liquidificador Expressionist BLP50 até virar uma farofa e coloque em uma tigela. Adicione a água e vá mexendo com a ponta dos dedos até ficar uma farofa grossa. Pressione a mistura no fundo de uma forma de torta de fundo removível média (22 cm de diâmetro). Deixe na geladeira enquanto prepara o recheio.

Recheio

Bata o cream cheese, o queijo gorgonzola, os ovos, o sal e a pimenta no BLP50. Retire a massa da geladeira e despeje a mistura de queijos na forma. Leve ao forno médio (180°C), pré-aquecido, por cerca de 30 minutos. Retire e espere amornar.

Para a geleia agridoce de pimentão, refogue a cebola no azeite e quando murchar polvilhe o açúcar e mexa. Adicione o pimentão e deixe mais 2 minutos. Regue com o vinho branco e tempere com o sal. Deixe apurar por mais 5 minutos. Coloque a geleia sobre a massa de queijos.

(Nutricionista Cinthya Maggi)