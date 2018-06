Receitas: Sanduíche do oriente

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: 30 minutos

Ingredientes

200g de ricota

1 colher (chá) de z’aatar

1 colher (chá) de sal

1 cebola pequena picada

2 colheres (sopa) de azeite

1 pitada de pimenta síria

1 xícara (chá) de grão de bico cozido

1 tomate em cubinhos

6 azeitonas pretas picadas

2 colheres (sopa) de salsa picada

2 colheres (sopa) de hortelã fresca picada

4 pães sírios médios

Modo de preparo

Coloque a ricota, o z’aatar e o sal no copo do Mini Processador do Mixer Expressionist IBP50 e bata até formar uma pasta. Reserve. Após, refogue a cebola no azeite e tempere com a pimenta síria. Junte o grão de bico, o tomate, a azeitona, a salsa e a hortelã. Deixe mais 2 minutos e retire.

Coloque 2 pães sírios no Tostador Expressionist TOP50. Pressione o botão de seleção no nível 3. Para completar, passe uma camada de pasta de ricota sobre os pães e enfeite com o refogado de grão de bico. Sirva em um prato de sua preferência.

(Nutricionista Cinthya Maggi)