Iate Clube/Londrina Futsal goleia Faxinal e conquista a primeira vitória em casa

Na quarta-feira (6), a equipe do Iate Clube/Londrina Futsal enfrentou no Ginásio de Esportes Moringão a equipe de Faxinal e venceu pelo placar de 8 a 3, gols de Marcelinho (3), Simões (2), Maycon, Eci e Bruno. Diante de um confronto quente dentro de quadra, a calorosa torcida iateana vibrou, incentivou e apoiou do início ao fim do jogo, dando a sustentação necessária aos atletas para conquistar a primeira vitória dentro de casa. Com o resultado, a equipe iateana agora ocupa a quarta colocação, com nove pontos ganhos em sete jogos.

Durante a partida, um confronto que teria tudo pra ser equilibrado, acabou chamando a atenção pelo excesso de vontade de ambas as equipes e em algumas jogadas, de forma desnecessária, o uso excessivo da força, acabou levando o confronto para um desfecho ruim: três atletas expulsos pelo lado do Iate Clube e dois atletas e um membro da comissão técnica pelo lado de Faxinal, além de vários minutos de paralisação da partida, tumulto entre os atletas adversários e a torcida londrinense, reclamação com os oficiais de arbitragem, que em alguns lances mostraram despreparo para um confronto tumultuado como foi e até mesmo arrogância para lidar com os atletas e profissionais de ambas as equipes, deixo o clima acirrado.

Em agradecimento público, a diretoria, comissão técnica e atletas do Iate Clube de Londrina registra em agradecimento aos profissionais da Guarda Municipal de Londrina que se fizeram presentes no decorrer da partida, em grande número, auxiliando muito no controle das ações durante e após a partida, que poderiam se tornar incontroláveis, entre os atletas e membros da comissão técnica adversária e a torcida iateana.

Após essa importante vitória, a equipe do Iate Clube/Londrina Futsal volta aos treinamentos na próxima segunda-feira, e terá mais três confrontos dentro de casa, sendo o primeiro no dia 30/06, contra Iretama, as 20h30, no Ginásio de Esportes Moringão.

Rafael Ribeiro/Asimp